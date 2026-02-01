Tìm thấy thi thể bé gái 12 tuổi đạp xe rời nhà từ 3 ngày trước

Ông Lê Khánh Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Lam Thành, Nghệ An, xác nhận vào lúc gần 9h ngày 1/2, các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể bé N.T.U.N. (12 tuổi, trú tại địa phương).

Theo ông Quang, thi thể bé N. được phát hiện trên sông Lam, gần cầu Hưng Đức (nối Nghệ An và Hà Tĩnh), cách vị trí phát hiện chiếc xe đạp của cháu khoảng 1km.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể bé gái vào bờ (Ảnh: Nguyễn Thanh).

Như Dân trí đã đưa tin, tối 29/1, không thấy cháu U.N. về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm. Trích xuất camera an ninh cho thấy, khoảng 17h30 cùng ngày, bé gái 12 tuổi rời khỏi nhà bằng xe đạp.

Lực lượng chức năng sau đó phát hiện xe đạp màu hồng của cháu trên bờ sông Lam nên mở rộng phạm vi tìm kiếm cả trên bờ và dưới sông.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể cháu N. cho gia đình.