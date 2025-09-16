Bộ Nội vụ quán triệt triển khai 4 nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 16/9, thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, công văn của Đảng uỷ Chính phủ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức cho đảng viên tham gia Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị.

Cụ thể, 4 nghị quyết được quán triệt triển khai gồm: Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì từ hội trường Diên Hồng (Ảnh: Minh Châu).

Tại điểm cầu Trung ương (hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội), Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cùng các Thứ trưởng là Phó Bí thư thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Nội vụ tham dự trực tiếp.

Tại điểm cầu chính của Đảng uỷ Bộ Nội vụ tại phòng họp số 1, trụ sở Bộ (số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội) do Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Huy Hưng chủ trì cùng sự tham gia của Uỷ viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị.

Điểm cầu chính của Đảng uỷ Bộ Nội vụ (Ảnh: Trung Kiên).

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Nội vụ còn tổ chức các điểm cầu trực tuyến tại hội trường lớn (số 8 Tôn Thất Thuyết), Hội trường tầng 2 (trụ sở 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm) với sự tham gia của 100% đảng viên các đảng bộ, chi bộ.

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ còn tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết tại các điểm cầu của các đảng bộ, chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Báo Dân trí, Trung tâm lao động ngoài nước.

Trước giờ khai mạc hội nghị, tại điểm cầu chính Nhà Quốc hội, các đại biểu dành thời gian tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng và Nhà nước trình bày những chuyên đề quan trọng để quán triệt đến từng Đảng bộ.

Điểm cầu hội trường lớn trụ sở chính Bộ Nội vụ (Ảnh: Trung Kiên).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71- NQ/TW”.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trình bày chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW”.

Sau khi Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59- NQ/TW”, các đại biểu dự hội nghị nghe chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW” do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày.

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng về hội nhập quốc tế, an ninh năng lượng quốc gia, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.