Đề xuất đổi công năng trung tâm hội nghị 160 tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục thu hồi và giao tài sản công là cơ sở nhà, đất Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa quản lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm xây dựng phương án khai thác cụ thể, trong đó ưu tiên nội dung kêu gọi đầu tư xây dựng Trung tâm dưỡng lão, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và đúng mục tiêu dự án.

Toàn cảnh Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, UBND phường Hàm Rồng đã gửi văn bản đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi công năng Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng thành Trung tâm dưỡng lão bán trú dành cho người cao tuổi.

Theo báo cáo của phường, khu trung tâm này có tổng diện tích hơn 3,5ha, bao gồm 7 khu nhà với 48 phòng làm việc, nhiều hội trường và khu nhà nghỉ sinh thái. Tuy nhiên, do không được khai thác hiệu quả trong thời gian dài, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.

Mặc dù đã có chỉ đạo của UBND tỉnh về phương án quản lý, sử dụng công trình, và phường Hàm Rồng đã phối hợp với các sở, ngành tìm đơn vị tiếp nhận, khai thác, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ quan, tổ chức nào đề xuất phương án sử dụng hiệu quả, đúng mục tiêu đầu tư ban đầu. Để tránh lãng phí nguồn tài sản công lớn, UBND phường Hàm Rồng đã đề xuất kêu gọi đầu tư theo hướng chuyển đổi công năng thành trung tâm dưỡng lão.

Mô hình trung tâm dưỡng lão được đề xuất sẽ hoạt động theo hình thức bán trú, với xe đưa đón người cao tuổi đến trung tâm sinh hoạt vào buổi sáng và đưa về nhà vào buổi chiều.

Tại đây, người cao tuổi có thể tham gia các hoạt động thể dục, văn hóa, văn nghệ, giao lưu, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng. UBND phường Hàm Rồng nhận định khu đất có diện tích lớn, nhiều cây xanh, không gian biệt lập và yên tĩnh, rất phù hợp để phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

Khung cảnh nhếch nhác tại trung tâm sau nhiều năm bỏ hoang (Ảnh: Thanh Tùng).

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, thuộc phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa cũ, được khởi công vào tháng 12/2012 và đưa vào sử dụng tháng 11/2014 với tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kể từ khi hoàn thành, công trình này đã không được sử dụng đúng mục đích ban đầu. Năm 2015, công trình được trưng dụng làm trụ sở làm việc tạm thời của thành phố Thanh Hóa cũ. Đến năm 2019, khi UBND thành phố chuyển trụ sở, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng ngừng hoạt động.

Sau đó, công trình tiếp tục được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung bệnh nhân Covid-19 trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, công trình lại bị bỏ hoang, dẫn đến nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Báo chí đã nhiều lần phản ánh về sự lãng phí của công trình quy mô lớn này. Tỉnh Thanh Hóa từng chỉ đạo các đơn vị tìm phương án sử dụng và thống nhất chuyển 5 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh đến làm việc tại đây, nhưng sau đó các đơn vị này không chuyển đến, khiến công trình tiếp tục bị bỏ không trong suốt nhiều năm qua.