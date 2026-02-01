Dàn sao Hollywood bàng hoàng, tiếc thương diễn viên “Ở nhà một mình”

Nữ diễn viên Catherine O’Hara qua đời ngày 31/1, hưởng thọ 72 tuổi. Theo truyền thông Mỹ, Catherine O’Hara được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sức khỏe xấu và được cho là mắc một bệnh cấp tính trước khi qua đời.

Lúc sinh thời, nữ diễn viên từng phải chống chọi với căn bệnh đảo ngược phủ tạng - tình trạng hiếm gặp khi vị trí các cơ quan nội tạng bị đảo ngược so với cấu trúc giải phẫu thông thường.

Catherine O’Hara vừa qua đời vào ngày 31/1 (Ảnh: Getty).

Macaulay Culkin và dàn sao Hollywood bàng hoàng

Thông tin nữ diễn viên qua đời đã gây chấn động giới yêu điện ảnh toàn cầu. Catherine O’Hara sở hữu sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, được khán giả nhiều thế hệ yêu mến nhờ tài năng diễn xuất linh hoạt và dấu ấn đặc biệt trong các tác phẩm hài kinh điển. Nhiều đồng nghiệp từng hợp tác cùng bà, đặc biệt trong loạt phim Ở nhà một mình, đã lên tiếng chia buồn và tưởng nhớ.

Nam diễn viên Macaulay Culkin - người thủ vai cậu bé Kevin thông minh trong Ở nhà một mình và vào vai con trai của nhân vật do Catherine O’Hara thể hiện - đăng tải hai bức ảnh gắn liền với nữ diễn viên quá cố.

Một bức ảnh chụp thời thơ ấu của anh trên phim trường, bức còn lại là khoảnh khắc Catherine O’Hara có mặt tại lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood của Macaulay Culkin vào năm 2024.

Macaulay Culkin đăng ảnh chụp chung với cố nghệ sĩ và gọi bà là "mẹ" trong bài đăng tưởng nhớ bà (Ảnh: Sony).

Catherine O’Hara được Macaulay Culkin xem là “người mẹ trên màn ảnh” và cả hai duy trì mối quan hệ gắn bó suốt nhiều thập kỷ. Trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời và sự nghiệp, nữ diễn viên luôn dành cho Culkin sự quan tâm và động viên.

Nam diễn viên xúc động viết: “Mẹ ơi. Con tưởng chúng ta còn nhiều thời gian hơn. Con muốn nhiều hơn nữa. Con muốn được ngồi cạnh mẹ và còn rất nhiều điều muốn nói. Con yêu mẹ”.

Nữ diễn viên Jennifer Robertson, người từng hợp tác với Catherine O’Hara trong loạt phim nổi tiếng Schitt’s Creek, cũng chia sẻ lời tri ân đầy xúc động.

Cô viết: “Được ở gần Catherine O’Hara là một món quà tuyệt vời. Bà là một ngôi sao thực thụ, nhưng luôn khiêm nhường và không bao giờ hiểu vì sao công chúng lại dành quá nhiều sự chú ý cho mình. Catherine thực sự là người độc nhất vô nhị. Sự ra đi của bà là mất mát lớn với tất cả chúng tôi”.

Catherine O’Hara được đánh giá là nghệ sĩ hết lòng với nghề diễn (Ảnh: News).

Diễn viên Ike Barinholtz, bạn diễn của O’Hara trong The Studio, hồi tưởng: “Tôi chưa từng nghĩ mình có cơ hội làm việc với Catherine O’Hara, chứ đừng nói đến việc trở thành bạn bè. Tôi vô cùng biết ơn vì khoảng thời gian được ở bên cô ấy. Cảm ơn Catherine. Tôi yêu bạn”.

Sự ra đi của Catherine O’Hara để lại khoảng trống lớn trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Với nhiều người, bà không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là biểu tượng của sự duyên dáng, thông minh và nhân hậu trên màn ảnh Hollywood.

Catherine O’Hara - Ngôi sao đẹp trong lòng đồng nghiệp

Sinh năm 1954 tại Toronto (Canada), Catherine O’Hara được xem là một trong những biểu tượng lớn của hài kịch Bắc Mỹ. Bà khởi nghiệp từ sân khấu ứng biến Second City và trở thành gương mặt chủ lực của chương trình truyền hình đình đám Second City Television (SCTV) trong thập niên 1980. Nhờ dự án này, bà gặt hái nhiều đề cử giải Emmy và một lần chiến thắng.

Catherine O’Hara khi mới vào nghề (Ảnh: News).

Năm 1990, O’Hara được khán giả đại chúng biết đến rộng rãi khi vào vai Kate McCallister - mẹ của nhân vật chính - trong Ở nhà một mình (Home Alone). Vai diễn này tiếp tục được bà đảm nhận trong phần 2 ra mắt vào năm 1992.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 4 thập kỷ, Catherine O’Hara ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi bật như Beetlejuice, Best in Show, A Mighty Wind và đặc biệt là loạt phim dài tập Schitt’s Creek.

Catherine O’Hara không chỉ ghi dấu ấn bằng khả năng diễn xuất linh hoạt mà còn để lại nhiều phát biểu đáng nhớ, phản ánh rõ tư duy nghề nghiệp, cá tính sáng tạo và cách bà nhìn nhận cuộc sống.

Một trong những phát biểu nổi tiếng nhất của Catherine O’Hara từng được bà chia sẻ với The New Yorker vào năm 2019: “Khi nghi ngờ, hãy diễn điên rồ”. Theo nữ diễn viên, trong diễn xuất ngẫu hứng, sự tự do và bản năng quan trọng hơn mọi lý giải logic. Chính triết lý này đã giúp O’Hara xây dựng nên hàng loạt nhân vật hài độc đáo, khó trộn lẫn, từ sân khấu kịch đến màn ảnh.

Dù được biết đến là nghệ sĩ hài bẩm sinh, Catherine O’Hara từng thừa nhận bà không hề bắt đầu sự nghiệp với sự tự tin tuyệt đối. “Tôi từng rất sợ đứng trên sân khấu”, nữ diễn viên chia sẻ. Nỗi sợ ấy, theo O’Hara, lại trở thành động lực giúp bà học cách lắng nghe bạn diễn và tin vào khoảnh khắc, đây là yếu tố cốt lõi của diễn xuất ngẫu hứng.

Catherine O’Hara theo đuổi hài kịch (Ảnh: Getty).

Khi nói về việc lựa chọn vai diễn, Catherine O’Hara thể hiện quan điểm rõ ràng và có phần khắt khe. Nhắc lại vai người mẹ trong bộ phim kinh điển Ở nhà một mình, bà từng nói: “Tôi không muốn đóng một vai diễn hay trong một bộ phim tệ. Tôi muốn được góp mặt trong một dự án đặc biệt”. Với O’Hara, chất lượng tổng thể của tác phẩm luôn quan trọng hơn việc phô diễn cá nhân.

Không ít lần, nữ diễn viên lên tiếng bảo vệ giá trị của hài kịch - thể loại thường bị xem nhẹ so với chính kịch. “Hài kịch không hề nhẹ nhàng. Nó đòi hỏi sự nghiêm túc, kỷ luật và tôn trọng khán giả”, Catherine O’Hara khẳng định. Theo bà, hài kịch là cách con người đối diện với nỗi sợ và những bất an sâu kín nhất, chứ không đơn thuần là tiếng cười giải trí.

Về đời sống cá nhân, Catherine O’Hara cũng để lại ấn tượng bởi những chia sẻ giản dị nhưng sâu sắc. Nói về cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm với nhà thiết kế sản xuất Bo Welch, bà từng cho biết: “Sự hài hước và tiếng cười là điều giữ cho gia đình chúng tôi luôn bên nhau”. Quan điểm ấy phản ánh rõ nét cách nữ diễn viên mang tinh thần hài kịch vào chính cuộc sống thường ngày.

Catherine O’Hara cống hiến hết mình cho nghệ thuật tới những năm tháng cuối đời (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, dù đạt được nhiều giải thưởng danh giá và có vị trí vững chắc trong ngành công nghiệp giải trí, Catherine O’Hara chưa bao giờ xem bản thân là một “ngôi sao”.

“Tôi chưa bao giờ cố gắng trở thành người nổi tiếng. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình”, bà từng chia sẻ. Đây cũng được xem là tuyên ngôn nghề nghiệp gắn liền với con đường bền bỉ, lặng lẽ nhưng đầy ảnh hưởng của nữ nghệ sĩ.

Catherine O’Hara không gây chú ý bởi những phát biểu gây sốc hay phô trương, mà phản ánh chiều sâu tư duy của một nghệ sĩ nghiêm túc với nghề. Chính điều đó đã góp phần tạo nên hình ảnh Catherine O’Hara - một diễn viên hài tài năng, thông minh và có di sản nghệ thuật bền vững trong lòng khán giả nhiều thế hệ.