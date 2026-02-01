Người dùng có thể phải trả phí để sử dụng Facebook, Instagram, WhatsApp

Nhiều ứng dụng sẽ được Meta thu phí để tăng tính năng độc quyền cho người dùng (Ảnh: ST).

Cụ thể, các ứng dụng bao gồm Instagram, Facebook và WhatsApp sẽ được Meta thêm nhiều tính năng độc quyền; đặc biệt liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây được cho là bước đi mới nhằm tăng thêm nguồn thu cho gã khổng lồ công nghệ Mỹ.

AI là "át chủ bài"

Theo thông tin chia sẻ với TechCrunch, các gói dịch vụ mới này sẽ tập trung vào việc mở khóa khả năng sáng tạo chuyên sâu và mở rộng sức mạnh trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý nhất là việc Meta sẽ thương mại hóa Manus - trợ lý AI - vừa được công ty "thâu tóm" với mức giá khủng lên đến 2 tỷ USD.

Chiến lược của Meta rất rõ ràng, họ áp dụng cách tiếp cận hai hướng với Manus.

Một mặt, AI này sẽ được tích hợp sâu vào các sản phẩm cốt lõi của hệ sinh thái; mặt khác, Meta vẫn duy trì các gói đăng ký riêng lẻ dành cho phân khúc doanh nghiệp.

Theo những thông tin rò rỉ từ chuyên gia Alessandro Paluzzi, một phím tắt dẫn thẳng tới Manus AI đã bắt đầu xuất hiện trên Instagram.

Bên cạnh đó, tính năng tạo video Vibes cũng sẽ chuyển sang mô hình "freemium". Người dùng vẫn có thể trải nghiệm miễn phí, nhưng để sở hữu quyền năng tạo và phối lại video không giới hạn mỗi tháng, họ sẽ phải trả phí.

Đặc quyền đánh trúng tâm lý người dùng

Nếu như Meta Verified trước đây chỉ tập trung vào bảo mật và xác minh danh tính cho người sáng tạo nội dung, thì các gói đăng ký mới lại nhắm đến nhu cầu rất thực tế của người dùng phổ thông.

Điển hình như Instagram sẽ cho phép tạo danh sách người theo dõi không giới hạn.

Bên cạnh đó tính năng ẩn danh giúp người dùng nền tảng có thể xem story của người khác mà không để lại dấu vết. Và cuối cùng là họ có thể biết chính xác ai đang "theo dõi một chiều" (follow nhưng không được follow lại).

Meta không phải là công ty duy nhất trong cuộc đua này. Snapchat+ đã chứng minh mô hình thuê bao mạng xã hội cực kỳ hiệu quả với hơn 16 triệu người đăng ký.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Mark Zuckerberg chính là câu chuyện đăng ký trả phí.

Giữa một “rừng” các dịch vụ thu phí từ streaming đến làm việc, Meta sẽ phải đưa ra một mức giá và những giá trị thực sự khác biệt để thuyết phục người dùng trả tiền cho những trải nghiệm vốn dĩ đã miễn phí suốt hàng thập kỷ qua.