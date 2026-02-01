Từ vụ "tổng tài" chỉ đạo đánh người: Phải ứng xử văn minh ở nơi công cộng

Mới đây, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 3 (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) 24 tháng tù và bị cáo Nguyễn Long Vũ (24 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) 6 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

4 tháng trước, Thiên đã có hành vi hút thuốc, chỉ đạo đánh người tại quán cà phê ở khu đô thị Times City (Hà Nội) thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Cần ứng xử văn minh nơi công cộng

Trao đổi với báo chí sau phiên xét xử, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 3 Phạm Xuân Thủy nhìn nhận, vụ án không chỉ là một trường hợp vi phạm pháp luật đơn lẻ, mà phản ánh một thực trạng đáng suy ngẫm trong đời sống xã hội hiện nay.

Ông nhấn mạnh, bên cạnh đa số người dân có ý thức chấp hành pháp luật và ứng xử văn minh nơi công cộng, vẫn còn một bộ phận thiếu kiềm chế, hành xử bột phát, coi thường nội quy chung và các chuẩn mực xã hội.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên (Ảnh: Nguyễn Hải).

Chánh án Phạm Xuân Thủy nhìn nhận, những không gian công cộng như quán cà phê, trung tâm thương mại là nơi sinh hoạt chung, đòi hỏi mỗi cá nhân phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Khi sự nóng giận và cái tôi cá nhân lấn át lý trí, rất dễ dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và hình ảnh văn hóa đô thị.

Do đó, việc xét xử công khai, nghiêm minh các hành vi gây rối trật tự công cộng đối với các bị cáo trong vụ án trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

“Thông qua hoạt động xét xử, Tòa án khẳng định nguyên tắc mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù xuất phát từ lý do cá nhân hay cảm xúc nhất thời”, ông nhấn mạnh.

Theo Chánh án Phạm Xuân Thủy, trong đời sống hàng ngày, va chạm hay mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi.

Song sự bình tĩnh, tôn trọng và đối thoại văn minh mới là cách ứng xử đúng đắn.

Có thể, chỉ một phút thiếu kiềm chế sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý lâu dài, ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và tương lai.

"Việc tuân thủ pháp luật và giữ gìn văn hóa ứng xử nơi công cộng không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là thước đo của một xã hội văn minh, tiến bộ”, Chánh án Phạm Xuân Thủy nhấn mạnh.

Luôn làm chủ bản thân, tránh hành vi bột phát

Ở góc độ người trực tiếp tham gia xét xử vụ án, Thẩm phán Nguyễn Thị Hải Yến, khẳng định vụ việc là minh chứng rõ nét cho nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Bà đánh giá, đất nước đang trong quá trình đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực, phấn đấu trở thành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Do đó, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Vì vậy, công dân cần phải tuân thủ pháp luật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý và phải chịu hậu quả pháp lý tùy theo mức độ vi phạm.

Từ thực tiễn vụ án xảy ra tại quán cà phê ở tầng 1, tòa nhà T6 khu đô thị Times City vào chiều 17/9/2025, Thẩm phán Hải Yến nhìn nhận, không ít người do không tuân thủ pháp luật, không làm chủ được bản thân nên đã có những hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật hình sự, dẫn đến việc phạm tội.

Thẩm phán Nguyễn Thị Hải Yến (Ảnh: Nguyễn Hải).

Chính vì thế, dù ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào mọi người dân phải luôn làm chủ bản thân, tránh những hành vi bột phát, vi phạm pháp luật để rồi phải ân hận khi đứng trước Hội đồng xét xử.

Vụ án trên là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với giới trẻ nói riêng và người dân nói chung về việc ứng xử nơi công cộng.

Pháp luật không trừng phạt cảm xúc, nhưng sẽ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, giữ gìn văn hóa ứng xử văn minh không chỉ giúp mỗi cá nhân tránh được những vi phạm đáng tiếc mà còn góp phần xây dựng một xã hội trật tự, an toàn và nhân văn hơn.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, tại quán cà phê ở tầng 1 tòa nhà T6, khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy (Hà Nội), xuất phát từ việc bị anh Ngô Minh Đ. (chủ quán) nhắc nhở, yêu cầu không hút thuốc trong quán, bị cáo Nguyễn Văn Thiên đã không kiềm chế được bản thân.

Thay vì chấp hành nội quy và ứng xử đúng mực trong không gian công cộng, Nguyễn Văn Thiên đã có hành vi chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Ngô Minh Đ..

Thực hiện sự chỉ đạo đó, Nguyễn Long Vũ dùng tay đánh 2 cái vào vùng mặt anh Đ., khiến nạn nhân bị thương tích và ngã xuống sàn nhà.

Sự việc diễn ra giữa nơi đông người, tại một khu đô thị lớn của thủ đô, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh hoạt chung và tạo dư luận rất xấu trong xã hội.

Video ghi lại sự việc tại hiện trường đã được cơ quan có thẩm quyền thu giữ, giám định và trở thành chứng cứ quan trọng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Long Vũ đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng. Bị cáo thừa nhận sai phạm, thể hiện thái độ ăn năn và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ngược lại, bị cáo Nguyễn Văn Thiên tại phiên tòa vẫn quanh co, không khai nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai tại các bút lục, lời khai của bị cáo Nguyễn Long Vũ và lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Ngô Minh Đ., HĐXX xác định các lời khai này phù hợp, thống nhất với nhau và phù hợp với các chứng cứ đã được thu thập hợp pháp.

HĐXX nhận định, vụ việc không chỉ xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn tạo tâm lý bất an trong xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh đô thị.