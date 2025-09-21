Dự án đường trục trung tâm Biên Hòa chậm tiến độ do vướng mặt bằng

Dự án Đường trục trung tâm Biên Hòa, một công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Nai với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, đang đối mặt với tình trạng chậm tiến độ sau gần 3 năm khởi công. Nguyên nhân chính được xác định là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án có tổng chiều dài hơn 5,4km, được chia thành hai nhánh. Nhánh 1 dài hơn 3,7km, nối từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (đầu cầu An Hảo). Nhánh 2 dài hơn 1,7km, bắt đầu từ vòng xoay giao với nhánh 1 tại Cù lao Hiệp Hòa và kết thúc tại đường Đặng Văn Trơn (nút giao cầu Bửu Hòa).

Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển đô thị mới cho khu vực cù lao Hiệp Hòa và cửa ngõ phía Đông phường Trấn Biên. Tuy nhiên, tiến độ thi công đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các vướng mắc về mặt bằng.

Theo UBND phường Trấn Biên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các đoạn từ đường Đỗ Văn Thi đến nút giao cầu An Hảo và nút giao đường đầu cầu Bửu Hòa dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10 tới. Tuy nhiên, ghi nhận giữa tháng 9 cho thấy, số lượng máy móc, phương tiện và nhân lực trên công trường còn rất hạn chế, nhiều điểm thi công chỉ có vài xe lu hoạt động.

Đoạn qua cù lao Hiệp Hòa (phường Trấn Biên), từ cầu Thống Nhất đến đường Đỗ Văn Thi, về cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, tại khu vực nút giao với đường Đỗ Văn Thi, dự án vẫn còn vướng mặt bằng của 1 hộ dân và 1 tổ chức. UBND phường Trấn Biên cho biết, phần diện tích này dự kiến sẽ hoàn thành tháo dỡ và bàn giao mặt bằng trong tháng 9.

Để thực hiện dự án, cơ quan chức năng phải thu hồi hơn 33ha đất, trong đó có hơn 27ha của 390 trường hợp là hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Hiện tại, một tổ chức tại cù lao Hiệp Hòa đã tiến hành tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại với mục tiêu thông xe toàn tuyến vào cuối năm nay.

Tại nút giao đường trục trung tâm với Đỗ Văn Thi ở cù lao Hiệp Hòa, các cống bê tông thoát nước đã được đúc sẵn, chuẩn bị cho việc thi công hệ thống thoát nước.

Hạng mục cầu Thống Nhất, thuộc đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn, đã lao lắp 168 dầm của 14 nhịp cầu. Với khối lượng còn lại, cầu Thống Nhất dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10 tới.

Cầu có quy mô 6-10 làn xe, bề rộng 45-95m và chiều dài khoảng 765m, trong đó cầu chính dài 559m.

Dự án, được khởi công vào năm 2022, hiện có 8 gói thầu xây lắp chính đang được triển khai với giá trị thực hiện đạt gần 609 tỷ đồng. Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng là yếu tố then chốt để đảm bảo dự án hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần phát triển hạ tầng giao thông và đô thị của Đồng Nai.

Vị trí dự án trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).