Đồng Nai sẽ kỷ luật lãnh đạo không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 19/9, Sở Tài chính thông tin, đến ngày 10/9, tổng nguồn vốn đầu tư công đã giải ngân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là hơn 11.800 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch vốn và đạt 37% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Theo đánh giá, dù đã có nhiều nỗ lực, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn chưa đạt so với kế hoạch đặt ra.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng vừa yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án có số vốn lớn còn lại chưa giải ngân trong hơn 3 tháng còn lại.

Công trường thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua phường Phước Tân (Ảnh: Hoàng Bình).

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các Ban Quản lý dự án đảm bảo tiến độ thi công các dự án trọng điểm, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý chi phí, giám sát tiến độ, giao trách nhiệm rõ ràng cho người đứng đầu, tránh chồng chéo, trì trệ...

Các đơn vị cần công khai, minh bạch tiến độ giải ngân, trách nhiệm xử lý các khó khăn, vướng mắc để người dân, cơ quan truyền thông giám sát…

Tại hội nghị tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, trong 3 tháng cuối năm, đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh sẽ áp dụng nguyên tắc, đơn vị nào hoàn thành tốt, bảo đảm chất lượng sẽ được khen thưởng, biểu dương, xem xét ưu tiên trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng cuối năm.

Ngược lại, cán bộ sẽ bị hạ bậc thi đua, không xem xét đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ, bị xem xét điều chuyển công tác nếu công tác giải ngân vốn đầu tư công thấp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, từ nay đến hạn chót giải ngân là ngày 31/12, định kỳ 2 tuần/lần, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện, làm cơ sở đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị. Trường hợp không đạt mục tiêu theo đường găng công việc đã đề ra, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển công tác ngay.