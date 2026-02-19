Chứng khoán sau kỳ nghỉ Tết sẽ ra sao?

Kết thúc phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 13/2), VN-Index đóng cửa tại mức 1.824,09 điểm, tăng 10 điểm so với trước đó. Giá trị giao dịch khớp lệnh toàn thị trường đạt 18.936 tỷ đồng, cao hơn phiên giao dịch trước nhưng thấp hơn 31% so với giá trị khớp lệnh trung bình 20 phiên.

Chứng khoán diễn biến thế nào sau Tết (Ảnh: Đăng Đức).

Chứng khoán TPBank nhận định VN-Index tiếp tục nối dài đà tăng sau khi kiểm định thành công vùng hỗ trợ mạnh đã đề cập trước đó. Dù là phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ dài, thanh khoản vẫn cải thiện nhẹ, cho thấy dòng tiền chưa rút lui khỏi thị trường.

Đáng chú ý, áp lực bán xuất hiện đầu phiên nhưng nhanh chóng được hấp thụ bởi lực cầu chủ động, giúp chỉ số đóng cửa trong sắc xanh – yếu tố có thể tạo nền tảng tâm lý tích cực khi thị trường giao dịch trở lại. Về kỹ thuật, việc chỉ số đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày cùng thanh khoản cải thiện củng cố tính bền vững của nhịp hồi, cho thấy quán tính tăng có thể còn duy trì trong các phiên tới.

Theo mẫu hình tam giác cân, nhịp phục hồi hiện tại có khả năng phát triển thành sóng tăng mới, hướng tới vùng 1.980–2.000 điểm. Nhịp điều chỉnh trước đó cũng đã đưa các chỉ báo động lượng về vùng quá bán, giúp thị trường tái cân bằng và tạo dư địa cho dòng tiền mới tham gia, qua đó củng cố triển vọng tăng theo hướng lành mạnh hơn.

Nhà đầu tư nên duy trì vị thế, hạn chế mua đuổi và ưu tiên gia tăng tỷ trọng tại các nhịp rung lắc ở nhóm cổ phiếu có nền tảng tích lũy tốt.

Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng tuần sau kỳ nghỉ lễ (23-27/2), VN-Index quay lại kiểm tra ngưỡng hỗ trợ tại 1.725 điểm, xu hướng thị trường dự báo tích cực sau kỳ nghỉ lễ. Nhà đầu tư cân nhắc tăng tỷ trọng tích lũy dần các cổ phiếu cơ bản trong nhịp chỉnh cho hoạt động giao dịch ngắn hạn.

Chứng khoán Phú Hưng đánh giá chỉ số khả năng còn tiếp tục rung lắc trong khu vực 1.800-1.830 điểm để củng cố thêm. Ở kịch bản tích cực, nếu lực cầu cải thiện, VN-Index có thể kỳ vọng nhịp hồi hướng tới kháng cự cao hơn quanh vùng 1.850 điểm. Chiều ngược lại, mức hỗ trợ gần là ngưỡng 1.780 điểm, dấu hiệu thoái lui dưới mức này có thể khiến áp lực điều chỉnh trở lại chi phối.

Nhà đầu tư được khuyên cân nhắc nắm giữ, tỷ trọng chung duy trì ở mức trung bình. Thị trường vẫn đang trong quá trình kiểm định lại nhịp điều chỉnh, chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng. Đa phần mặt bằng cổ phiếu cũng giữ vận động cân bằng và nghiêng về củng cố thêm nền giá. Chiều mua mới chỉ nên cân nhắc khi thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện theo hướng lan tỏa.

Công ty Chứng khoán SSI kỳ vọng diễn biến thị trường nhiều khả năng cũng sẽ hồi phục sau nhịp điều chỉnh trong vài tuần gần đây, trong bối cảnh đang diễn ra mùa công bố kết quả kinh doanh.

Dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất thị trường tăng điểm quanh giai đoạn Tết là tương đối cao, với 87,5% khả năng tăng trong tuần trước Tết và 75% khả năng tăng trong hai tuần sau Tết. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư khá hấp dẫn trong tháng 2. Trong trung và dài hạn, công ty chứng khoán này duy trì kịch bản cơ sở với mục tiêu 1.920 điểm cho VN-Index vào năm nay.