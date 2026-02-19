Mỹ điều động lực lượng không quân lớn nhất hơn 20 năm đến Trung Đông

Mỹ tập trung lực lượng gần Iran (Ảnh minh họa: USAF).

Mỹ tập trung lực lượng ở Trung Đông

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, Không quân Mỹ gần đây đã điều chuyển hàng chục tiêm kích và máy bay hỗ trợ tới Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan và Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út. Các máy bay này bao gồm chiến đấu cơ F-35, F-22, F-15, F-16, máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-3 và máy bay liên lạc chiến trường E-11.

Nhiều tiêm kích khác đang trên đường tới, hình thành lực lượng không quân mạnh nhất kể từ hơn 20 năm qua ở khu vực này.

Một tàu sân bay thứ hai chở theo máy bay tấn công và tác chiến điện tử đang trên đường tới khu vực. Các máy bay chỉ huy và kiểm soát, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối các chiến dịch không kích quy mô lớn, cũng đang được điều động. Ngoài ra, các hệ thống phòng không then chốt đã được triển khai tới khu vực trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ hiện có 13 tàu tại Trung Đông và phía đông Địa Trung Hải để hỗ trợ một chiến dịch tiềm năng, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 9 tàu khu trục có khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo. Một tàu sân bay thứ hai, USS Gerald R. Ford, cùng 4 tàu khu trục trong nhóm tác chiến cũng đang trên đường tới.

Lầu Năm Góc cũng đã triển khai thêm các hệ thống phòng không mặt đất trên khắp Trung Đông.

Không phải tất cả vũ khí mà Mỹ có thể sử dụng để tấn công Iran đang ở Trung Đông, và cũng không nhất thiết phải ở đó. Máy bay ném bom tàng hình B-2 từ lâu đã được huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ tại Trung Đông có thể cất cánh trực tiếp từ Mỹ, như họ đã làm vào tháng 6 năm ngoái nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, hoặc từ căn cứ chung Mỹ - Anh tại Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Các máy bay ném bom tầm xa khác của Mỹ cũng có thể làm điều tương tự.

Tổng thống Donald Trump cho biết “Mỹ có thể cần sử dụng Diego Garcia” một hòn đảo do Anh kiểm soát ở Ấn Độ Dương, cho một cuộc tấn công nếu Iran không đạt được thỏa thuận hạt nhân. Ông cũng nói Mỹ có thể sử dụng căn cứ không quân Fairford ở Anh trong chiến dịch.

Theo các quan chức Mỹ, lượng hỏa lực này sẽ cho phép Washington lựa chọn tiến hành chiến dịch tập kích đường không kéo dài nhiều tuần chống lại Iran, thay vì cuộc không kích một lần duy nhất mà Mỹ đã thực hiện vào tháng 6 năm ngoái nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran.

Đàm phán chưa có đột phá

Đại diện Mỹ và Iran đã gặp nhau tại Geneva trong tuần này để đàm phán về một thỏa thuận tiềm năng liên quan đến việc Iran làm giàu uranium.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết đã có “một chút tiến triển” trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, bà nói thêm: “Các bên vẫn còn khác biệt ở một số vấn đề”. Theo bà, Iran dự kiến sẽ đưa ra một đề xuất chi tiết hơn với Mỹ trong vài tuần tới.

Các nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được một số báo cáo về các lựa chọn quân sự nếu ông quyết định tấn công Iran, tất cả đều được thiết kế nhằm gây thiệt hại tối đa cho chính quyền Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực.

Các lựa chọn bao gồm một chiến dịch nhằm vào hàng chục lãnh đạo chính trị và quân sự Iran, cũng như một cuộc không kích giới hạn vào các mục tiêu bao gồm cơ sở hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Cả 2 phương án đều sẽ liên quan đến một chiến dịch có thể kéo dài nhiều tuần.

Ông Trump vẫn chưa quyết định có ra lệnh tấn công Iran hay không. Chủ nhân Nhà Trắng đã phát tín hiệu rằng ông muốn đạt được một thỏa thuận ngoại giao. Theo đó, Mỹ yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, giải thể các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Iran được cho là khó có thể đồng ý với yêu cầu về chương trình tên lửa đạn đạo, vì nước này không có nhiều lực lượng không quân và dựa vào tên lửa như biện pháp răn đe chính.

Ông Trump nói ông chủ yếu quan tâm đến vấn đề hạt nhân, nói với các phóng viên rằng ông muốn Iran ngừng làm giàu uranium. Trong khi đó, một số cố vấn và lãnh đạo nước ngoài, như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đang khuyên ông Trump nên sử dụng sức ép quân sự của Mỹ để buộc Tehran nhượng bộ nhiều hơn. Israel đặc biệt muốn thấy Iran chấm dứt sản xuất tên lửa đạn đạo.

Iran vẫn có một số đòn bẩy trong một chiến dịch kéo dài, bao gồm kho tên lửa vẫn còn đáng kể có thể được sử dụng nhằm vào các căn cứ và đồng minh của Mỹ trong khu vực, cũng như lực lượng quân sự có thể tìm cách phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với các tàu chở dầu.

Trước những bất định đó, một số cựu sĩ quan quân đội cho rằng một thỏa thuận ngoại giao có thể tốt hơn xung đột.

Tuy nhiên, Iran sẽ khó đồng ý với các yêu cầu của Mỹ. Tehran có thể chỉ sẵn sàng đình chỉ hoạt động làm giàu uranium trong một thời gian ngắn cho đến khi ông Trump rời nhiệm sở.

Iran hy vọng có thể sử dụng đàm phán để trì hoãn bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, nhưng cũng nhận ra rằng ông Trump sẽ trở nên mất kiên nhẫn với các cuộc thương lượng kéo dài và ra lệnh tấn công.

Ông Trump nhiều lần dọa tấn công Iran nếu đàm phán thất bại. “Tôi không nghĩ họ muốn gánh chịu hậu quả của việc không đạt được thỏa thuận”, ông Trump cảnh báo hồi đầu tuần.