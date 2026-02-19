Nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi qua Đồng Nai

Trong hai ngày 17-18/2 (mùng 1-2 Tết), lực lượng CSGT Đồng Nai tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ ra vào tỉnh và khu vực đông dân cư. Trong đó, 2 ngày đầu năm Bính Ngọ, hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị xử phạt.

Các tổ công tác đồng loạt lập chốt kiểm soát, kết hợp tuần tra lưu động trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ có lưu lượng xe cộ tăng cao. Lực lượng chức năng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm như sử dụng rượu bia khi lái xe, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định.

CSGT Đồng Nai kiểm tra nồng độ cồn tài xế (Ảnh: CSGT Đồng Nai).

Theo thống kê, trong ngày 17/2, CSGT đã kiểm tra 766 phương tiện, lập biên bản 117 trường hợp vi phạm, tạm giữ 91 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn đối với 2 trường hợp, tổng số tiền xử phạt khoảng 700 triệu đồng. Trong đó, 98 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 6 trường hợp vi phạm tốc độ bị xử lý.

Công tác kiểm tra được thực hiện công khai, tập trung vào các khung giờ cao điểm và địa bàn có nguy cơ vi phạm sau các buổi liên hoan. Đa số người dân chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, đồng tình với việc xử lý nghiêm nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Bên cạnh xử phạt, lực lượng CSGT còn đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại các chốt kiểm soát, nhắc nhở người dân không lái xe sau khi sử dụng rượu bia.

Trước đó, những ngày giáp Tết, CSGT Đồng Nai xử phạt nhiều trường hợp nhà xe chở quá người quy định trên quốc lộ 51 và 14.