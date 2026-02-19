3 hãng hàng không Việt ký hợp đồng hàng tỷ USD mua tàu bay Boeing

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa chứng kiến lễ ký và trao các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Vietnam Airlines ký và Tập đoàn Boeing ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737-8. Bên lề lễ ký kết, lãnh đạo hãng cũng làm việc với Boeing về kế hoạch tiếp theo đầu tư 30 tàu bay thân rộng trong thời gian tới, với tổng giá trị ước tính hơn 12 tỷ USD (theo giá công bố), nhằm phục vụ chiến lược phát triển mạng bay quốc tế.

Vietnam Airlines đã ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 giá trị lên đến 8,1 tỷ USD tại Washington (Ảnh: VNA).

Hãng hàng không quốc gia dự kiến sẽ tiếp nhận 50 chiếc Boeing 737-8 trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2032, nâng quy mô đội bay lên khoảng 151 chiếc vào năm 2030, trong đó ưu tiên phát triển đội tàu bay thân hẹp nhằm gia tăng tần suất, tính linh hoạt và tối ưu chi phí khai thác.

Sun Phú Quốc Airways cũng ký hợp đồng mua 40 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner với Tập đoàn Boeing, tổng giá trị ước tính 22,5 tỷ USD.

Sun PhuQuoc Airways ký thỏa thuận mua tàu bay ngày 18/2 (Ảnh: Sun PhuQuoc Airways).

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết sự lựa chọn Boeing 787-9 không chỉ vì hiệu suất vận hành vượt trội mà còn bởi đây là dòng tàu bay phù hợp nhất để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Phú Quốc ra thế giới và đưa thế giới đến với Phú Quốc.

Dòng máy bay này cũng khẳng định định hướng phát triển bền vững khi dòng tàu bay này giúp tiết kiệm 20-25% nhiên liệu và giảm phát thải. Đồng thời, đội bay thân rộng hiện đại sẽ tiếp tục củng cố năng lực khai thác của hãng.

Còn Vietjet ký hợp đồng lựa chọn, mua động cơ và dịch vụ bảo dưỡng với Pratt & Whitney (thuộc RTX Corporation) cho 44 tàu bay A321NEO và A321XLR sử dụng động cơ GTF, tổng giá trị khoảng 5,4 tỷ USD.

Vietjet và Pratt & Whitney trao hợp đồng cung cấp động cơ GTF cùng gói dịch vụ bảo dưỡng toàn diện cho 44 tàu bay Airbus trị giá khoảng 5,4 tỷ USD (Ảnh: Vietjet).

Theo thỏa thuận, Pratt & Whitney sẽ trang bị các dòng động cơ thế hệ mới, giúp tối ưu hiệu suất vận hành, giảm chi phí khai thác và giảm phát thải, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững và chuyển đổi xanh của Vietjet.

Hãng cũng đồng thời ký thỏa thuận tài chính tàu bay với định chế quốc tế là Griffin Global Asset Management, cung cấp tài chính cho 6 tàu bay Boeing 737-8, trị giá khoảng 965 triệu USD. Tổng giá trị các thỏa thuận hơn 6,3 tỷ USD tăng kim ngạch thương mại 2 nước trong hợp tác công nghệ, tài chính, tạo thêm nhiều việc làm và gia tăng chuỗi giá trị giữa hai nền kinh tế.