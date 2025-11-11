Diễn tập song phương Việt Nam - Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Sáng 11/11, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2025 (VINBAX 2025) do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ phối hợp tổ chức.

VINBAX 2025 có chủ đề "Đội Công binh phối hợp với các thành phần liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc", nhằm mục đích nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp hiệp đồng và tổ chức diễn tập thực địa của lực lượng công binh, quân y và cứu hộ, cứu nạn chuẩn bị triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ; Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập.

Lực lượng tham gia diễn tập của Quân đội Việt Nam.

Lực lượng tham gia diễn tập của Quân đội Ấn Độ.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tham gia diễn tập có chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng (có 4 chú chó từng tham gia cứu hộ, cứu nạn quốc tế).

VINBAX 2025 diễn ra từ 11 đến 27/11 gồm các phần như: Bồi dưỡng lý thuyết về kiến thức cơ bản về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đóng góp của Việt Nam và Ấn Độ đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; bồi dưỡng thực hành kỹ năng chuyên ngành của công binh và quân y trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc;

Bên cạnh đó VINBAX 2025 còn tổ chức diễn tập tích hợp thực binh về phối hợp hiệp đồng giữa quan sát viên quân sự, công binh, quân y, cứu hộ cứu nạn, vận hành thiết bị bay không người lái trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại một phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thông qua xử lý các tình huống giả định.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ hợp tác thời gian qua giữa Việt Nam - Ấn Độ nói chung và hợp tác quốc phòng song phương nói riêng không ngừng được củng cố, phát triển.

Tiếp nối thành công của VINBAX 2024 tại Ấn Độ, VINBAX 2025 là diễn tập song phương trên thực địa lần thứ tư về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giữa quân đội hai nước, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ khẳng định, Ấn Độ sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, năng lực để góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

"Trải qua các kỳ tổ chức, VINBAX đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác quốc phòng song phương, thể hiện cam kết chung của Ấn Độ và Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực", ông Rajesh Kumar Singh nhấn mạnh.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập cho biết, đợt diễn tập với sự tham gia của gần 300 nhân sự.

Bên cạnh trọng tâm hoạt động chuyên môn, trong khuôn khổ VINBAX 2025 còn có các hoạt động lễ tân, giao lưu, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tham quan văn hóa để góp phần tăng cường sự hiểu biết và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa các thành viên tham gia.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh, diễn tập thường niên VINBAX là minh chứng sống động nhất cho sự phát triển ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả giữa hai bên, đặc biệt khi Ấn Độ là đối tác quốc tế duy nhất cho đến nay cùng Việt Nam tổ chức diễn tập thực địa thường niên về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Các trang thiết bị tham gia diễn tập.

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ chụp ảnh kỷ niệm sau lễ khai mạc.

VINBAX 2025 góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.