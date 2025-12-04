Khoảnh khắc rơi tiêm kích F-16 của Mỹ
(Dân trí) - Tiêm kích F-16 của Mỹ bị rơi tại California khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.
Quân đội Mỹ thông báo một máy bay chiến đấu F-16 thuộc phi đội trình diễn Thunderbirds tinh nhuệ của Không quân Mỹ đã bị rơi tại Nam California vào ngày 3/12. Phi công đã kịp nhảy dù an toàn.
Theo Sở Cứu hỏa San Bernardino, phi công đang được điều trị các vết thương tại bệnh viện và không gặp nguy hiểm về tính mạng.
Thông báo từ Căn cứ Không quân Nellis ở Nevada cho biết máy bay F-16C Fighting Falcon đã bị rơi vào khoảng 10h45 theo giờ địa phương khi đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện "trên không phận được kiểm soát ở California".
Video và hình ảnh từ hiện trường cho thấy hiện trường vụ tai nạn và cảnh phi công nhảy dù xuống đất.
Vụ tai nạn đang được điều tra và các thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.
Theo TWZ