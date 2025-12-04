Khoảnh khắc rơi tiêm kích F-16 của Mỹ

Đội bay Thunderbirds của Không quân Mỹ biểu diễn tại Triển lãm Hàng không Great Colorado vào tháng 9 (Ảnh: Không quân Mỹ).

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay chiến đấu F-16 thuộc phi đội trình diễn Thunderbirds tinh nhuệ của Không quân Mỹ đã bị rơi tại Nam California vào ngày 3/12. Phi công đã kịp nhảy dù an toàn.

Rơi tiêm kích F-16 của Mỹ (Nguồn: TWZ)

Theo Sở Cứu hỏa San Bernardino, phi công đang được điều trị các vết thương tại bệnh viện và không gặp nguy hiểm về tính mạng.

Thông báo từ Căn cứ Không quân Nellis ở Nevada cho biết máy bay F-16C Fighting Falcon đã bị rơi vào khoảng 10h45 theo giờ địa phương khi đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện "trên không phận được kiểm soát ở California".

Hiện trường vụ rơi tiêm kích F-16 của Mỹ (Nguồn: AP)

Video và hình ảnh từ hiện trường cho thấy hiện trường vụ tai nạn và cảnh phi công nhảy dù xuống đất.

Vụ tai nạn đang được điều tra và các thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.