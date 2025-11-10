Chiều 10/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội) đã diễn ra Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và ngài Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ, chủ trì buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam - Ấn Độ không ngừng được củng cố và phát triển.

Đặc biệt, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016, hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất và phát huy hiệu quả trên tất cả các trụ cột, nhất là về chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh.

Quang cảnh buổi đối thoại (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại buổi đối thoại, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không"; chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOȘ 1982); tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC),...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian qua được triển khai tích cực, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu sĩ quan trẻ; huấn luyện, đào tạo; hợp tác quân, binh chủng,...

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy các nội dung sau: Tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại, tham vấn; tăng cường hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng,...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Ngài Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là các khuôn khổ do ASEAN dẫn dắt; ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương do mỗi bên tổ chức.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Ấn Độ và các doanh nghiệp Ấn Độ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026.

Tại buổi đối thoại, ngài Rajesh Kumar Singh chia sẻ sâu sắc về những mất mát, thiệt hại về người và tài sản trong những trận bão vừa qua tại miền Trung Việt Nam.

Đồng thời ông cũng cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam vì sự đón tiếp trọng thị, chu đáo đối với đoàn Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Ông Rajesh Kumar Singh khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ 2 nước, trải dài trên nhiều lĩnh vực như: Gìn giữ hòa bình, trao đổi chuyên môn; huấn luyện, đào tạo công nghiệp quốc phòng.