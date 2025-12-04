Loạt công trình FLC chuyển giao cho Sầm Sơn tơi tả, hoang tàn trên bãi biển

Dọc bãi biển phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện nay có 14 Hubway (kinh doanh dịch vụ bar, nước giải khát) và nhiều khu tắm tráng (tắm nước ngọt) đang bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Có những công trình còn bị bỏ hoang lâu ngày.

Các hạng mục này thuộc dự án không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn cũ, do Tập đoàn FLC là đơn vị thực hiện theo hình thức đối tác công tư (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Sau khi xây dựng, Tập đoàn FLC có 3 năm sử dụng, khai thác (2019-2021). Đến năm 2022, Tập đoàn FLC đã chuyển giao, không hoàn vốn cho thành phố Sầm Sơn (nay là phường Sầm Sơn) quản lý, vận hành.

Sau khi tiếp nhận, địa phương đã giao đoàn thanh niên tạm thời vận hành, phục vụ du khách trong các mùa du lịch.

Theo ghi nhận, đến nay 14 Hubway tại bãi biển Sầm Sơn đang bị xuống cấp. Có những Hubway bỏ hoang cả thời gian dài, trang thiết bị bên trong bị hư hỏng, ngổn ngang trong đống đổ nát.

Bên trong 1 Hubway ngổn ngang đất, đá, kính cửa vỡ vụn.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của mưa bão vừa qua, một số Hubway ngập ngụa trong lớp cát dày đặc. Dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng lớp cát này vẫn chưa được chính quyền địa phương xử lý.

Phía bên ngoài một Hubway, các lớp gạch lát nền bị sóng biển đánh tơi tả. Nhìn toàn cảnh Hubway như một lô cốt bỏ hoang, ngổn ngang, nhếch nhác trước bãi biển.

Nhiều hạng mục hoen gỉ, cửa kính cường lực vỡ vụn tại một số Hubway dọc bãi biển Sầm Sơn.

Dù chính quyền địa phương nhiều lần có định hướng phát triển du lịch biển vào mùa đông, tuy nhiên, đa phần các Hubway dọc bãi biển đều đóng cửa, chỉ lác đác một vài chiếc bàn, ghế được người dân trưng bày để đón khách.

Ngoài các Hubway, nhiều khu tắm tráng dọc bãi biển Sầm Sơn cũng bị hư hỏng, tan hoang.

Sau những đợt mưa bão, các khu tắm tráng dọc bãi biển Sầm Sơn bị sóng biển xô đổ ngổn ngang. Thậm chí, các lớp gạch lát nền bị sóng biển đánh sập, vương vãi khắp bãi biển.

Một phần cấu kiện bê tông dọc khu tắm tráng trơ khung sắt sau nhiều lần bị sóng biển tàn phá.

Người dân chăn thả bò dọc bãi biển Sầm Sơn.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, xác nhận có tình trạng các Hubway và khu tắm tráng ở bãi biển Sầm Sơn đang bị xuống cấp.

Theo ông Dũng, địa phương đang cố gắng lựa chọn nhà thầu khai thác các Hubway trước dịp Tết Nguyên đán năm nay.

"Chúng tôi cũng sẽ báo cáo, trình tỉnh về phương án đấu giá tài sản công đối với các hạng mục này. Nếu trong tháng 2/2026, tìm được nhà đầu tư thì chúng tôi sẽ bàn giao để họ sửa chữa, khai thác. Trong trường hợp không tìm được nhà đầu tư, địa phương sẽ bỏ kinh phí lắp đặt, sửa chữa lại để đón khách trong mùa du lịch", ông Dũng nói.

Vị trí khu du lịch biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).