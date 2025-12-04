Nga ra tuyên bố về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Ukraine

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov (Ảnh: TASS).

Trợ lý tổng thống Yury Ushakov ngày 3/12 cho biết, Nga đang tiến hành tất cả các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột Ukraine chỉ với Mỹ.

Ông Ushakov cũng lưu ý rằng mọi khía cạnh của một thỏa thuận dàn xếp trong tương lai cũng như sự công nhận quốc tế đối với thỏa thuận đó hiện đều nằm trong khuôn khổ đối thoại giữa Moscow và Washington.

Ông cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 2/12 diễn ra “mang tính thực chất” và “tích cực” mặc dù 2 bên không đạt được thỏa hiệp.

Quan chức này nói thêm, Nga đã công khai trình bày quan điểm của mình về các đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Ông khẳng định bước tiến của quân đội Nga trên chiến trường đã tác động đến tính chất và giọng điệu của cuộc trao đổi.

Tại cuộc họp, phái đoàn Mỹ nhấn mạnh, Mỹ sẽ nỗ lực ở mức cao nhất để đạt được một thỏa thuận dàn xếp lâu dài ở Ukraine. Washington xác nhận sự sẵn sàng tính đến các quan ngại của Nga trong quá trình dàn xếp

Khi được hỏi liệu tư cách thành viên NATO của Ukraine có được bàn tới trong các cuộc trao đổi Nga - Mỹ hay không, ông Ushakov nói: “Đây là một trong những vấn đề then chốt, các bạn biết đấy. Vấn đề này đã được thảo luận, nhưng tôi không thể cung cấp chi tiết”.

Ông Ushakov bày tỏ hy vọng các thành viên NATO châu Âu và Ukraine cuối cùng sẽ có cái nhìn “thích hợp và thực tế hơn” về tình hình.

Trả lời câu hỏi liệu Moscow có duy trì liên hệ nào với các nước châu Âu hay không, ông Ushakov nói: “Tôi không biết, theo tôi thì không. Châu Âu từ chối tất cả các tiếp xúc. Mặc dù Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng nếu bất kỳ nhà lãnh đạo châu Âu nào muốn trao đổi, xin mời, họ luôn được chào đón, hãy đến Moscow và chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc. Chúng tôi không từ chối việc duy trì tiếp xúc”.

Cuộc thảo luận hôm 2/12 giữa Tổng thống Putin và các đại diện của Mỹ tại Điện Kremlin kéo dài hơn 5 giờ. Cuộc tham vấn này diễn ra không lâu sau cuộc tham vấn giữa Mỹ và Ukraine về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Washington đề xuất.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết: "Tổng thống Putin đã chấp nhận một số đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt cuộc xung đột Ukraine, nhưng cũng bác bỏ một số đề xuất. Ông ấy sẵn sàng gặp gỡ các nhà đàm phán Mỹ nhiều lần cho tới khi đạt được một thỏa thuận thích hợp".

Ông Peskov nhấn mạnh, đây mới là lần trao đổi quan điểm trực tiếp đầu tiên giữa Nga - Mỹ, do đó việc chưa thể đi tới sự thống nhất là “hoàn toàn bình thường khi tìm kiếm sự thỏa hiệp". Ông Peskov cũng hy vọng phía Mỹ sẽ tuân thủ nguyên tắc giữ im lặng trong các cuộc đàm phán giải quyết xung đột.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc thảo luận của phái đoàn Mỹ tại Điện Kremlin thành công. Ông nói rằng, Nga mong muốn chấm dứt cuộc chiến.

Ông lưu ý thêm, Ukraine nên đồng ý với một thỏa thuận dàn xếp nhằm chấm dứt xung đột sớm hơn, bởi tình hình hiện nay phần lớn đang xoay chiều bất lợi cho họ.

“Đó là thời điểm cần phải dàn xếp. Tôi nghĩ đó lẽ ra là thời điểm tốt hơn nhiều để dàn xếp. Hiện giờ họ có rất nhiều điều bất lợi”, ông nói.