Ô tô mắc kẹt hàng dài trên đèo nối Đà Lạt - TPHCM do sạt lở

Ngày 4/12, UBND xã Sơn Điền và UBND xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, huy động người và phương tiện xử lý sự cố sạt lở trên đèo Gia Bắc.

Theo lãnh đạo xã Sơn Điền, đèo Gia Bắc xuất hiện 5 điểm sạt trượt dẫn đến mạch giao thông tê liệt. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận 20 ô tô các loại (chưa rõ số người) đang mắc kẹt trên đèo, chưa thể di chuyển.

Điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc gây chia cắt giao thông (Ảnh: Văn Phúc).

Được biết, các lực lượng chức năng đang triển khai phương án di chuyển đất đá để tạo lối ra cho các phương tiện bị kẹt trên đèo Gia Bắc.

Trước đó, như Dân trí thông tin, đêm 3/12, mưa lớn kéo dài khiến đất đá, cây rừng ở 5 vị trí taluy dương đổ xuống vùi lấp bề mặt đường đèo Gia Bắc. Trong đêm, lực lượng chức năng đóng đèo, cấm xe cộ lưu thông 2 chiều để đảm bảo an toàn.

Đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km, nằm trên quốc lộ 28 nối quốc lộ 1 với quốc lộ 20. Đây là một trong những tuyến giao thông kết nối Đà Lạt với TPHCM.