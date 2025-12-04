CSGT tăng cường kiểm soát xe "hung thần" trên đường phố

Tối 3/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua thống kê trong 11 tháng năm nay, tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải hàng hóa (xe container, xe chở vật liệu xây dựng...) xảy ra gần 6.300 vụ, chiếm hơn 41% số vụ, hơn 45% số người chết, gần 33% số người bị thương trong tổng số các vụ tai nạn đã xảy ra.

Trong đó, khung giờ từ 17h đến 19h xảy ra 763 vụ.

CSGT Hà Nội xử lý xe quá tải trong đêm (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải hàng hóa còn xảy ra nhiều và chiếm tỷ lệ cao, tập trung trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường hướng về khu khai thác mỏ vật liệu xây dựng, khoáng sản, tuyến vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn, khu đô thị có đông dân cư.

Trên cơ sở đó, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện đồng loạt kiểm tra, xử lý xe kinh doanh vận tải hàng hoá theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo đó, CSGT các địa phương sẽ xác định rõ tuyến đường, vị trí dừng xe trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường hướng về khu khai thác mỏ vật liệu xây dựng, khoáng sản, tuyến vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn, khu đô thị có đông dân cư, khu vực có nhiều nhà máy, xí nghiệp.

Cảnh sát cho biết các hành vi tập trung xử lý gồm: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe; nồng độ cồn; ma túy; tốc độ; phần đường, làn đường, đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc; tránh vượt; đi vào đường cấm, giờ cấm, đi ngược chiều đường; không bật đèn chiếu sáng theo quy định...

Đối tượng kiểm soát bao gồm: Tập trung vào ô tô tải đầu kéo, xe container, vận chuyển hàng hóa, chở vật liệu xây dựng, khoáng sản...

Ngoài ra, lực lượng CSGT sẽ sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát, hệ thống cân tải trọng tự động, huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm nêu trên.

Cục CSGT cho biết thêm, khi CSGT kiểm soát tại một điểm thì phải bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát cơ động bằng xe mô tô xung quanh khu vực đó, tránh trường hợp các phương tiện vi phạm trốn tránh việc kiểm soát, đi vào các cung đường khác gây tai nạn giao thông.

Ngoài ra, việc kiểm soát các phương tiện, hành vi vi phạm liên quan đến xe kinh doanh vận tải hàng hóa sẽ được lực lượng CSGT thực hiện đồng thời với cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết năm 2026.