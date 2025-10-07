Nút giao Tân Vạn - Cú hích tăng trưởng bất động sản Biên Hòa

Từng là điểm nghẽn giao thông với hàng nghìn phương tiện chen chúc mỗi ngày, khu vực giao cắt giữa Xa lộ Hà Nội và Vành đai 3 đang dần thay đổi diện mạo.

Công trình nút giao Tân Vạn, được đánh giá là nút giao phức tạp và quan trọng nhất trong dự án đường Vành đai 3 TPHCM với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, đang từng ngày hiện hữu với hình hài hoàn chỉnh.

Theo kế hoạch, tuyến chính của nút giao sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối năm, sớm hơn gần một năm so với tiến độ ban đầu, được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới cho thị trường bất động sản khu vực Biên Hòa và vùng Đông TPHCM.

Nằm tại vị trí chiến lược tiếp giáp với sáu tuyến giao thông huyết mạch - Xa lộ Hà Nội, Metro số 1, Vành đai 3, đường ĐT.743A, đường Nguyễn Xiển và kết nối trực tiếp với cầu Đồng Nai - nút giao Tân Vạn không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần.

Đây chính là mắt xích then chốt kết nối tam giác kinh tế TPHCM - Bình Dương - Đồng Nai, tạo nên hành lang phát triển mới cho toàn vùng. Với thiết kế ba tầng lưu thông và năm nhánh cầu vượt trải dài gần 2,5km, công trình này đang được hàng trăm công nhân khẩn trương thi công ngày đêm, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ vào năm 2026.

Dòng chảy giao thông mới - Động lực tăng trưởng vượt bậc

Khi nút giao Tân Vạn đi vào hoạt động, giao thông khu Đông sẽ có sự thay đổi đáng kể. Thời gian di chuyển từ Thủ Đức đến Dĩ An, Biên Hòa sẽ rút ngắn xuống chỉ còn 15-20 phút, trong khi hành trình từ nút giao vào trung tâm TPHCM cũng chỉ mất khoảng 30 phút. Sự thay đổi này không đơn thuần là con số, mà là dòng chảy giao thông, giúp cải thiện cuộc sống của hàng triệu người dân.

Việc hình thành các hạ tầng kết nối liên vùng đang tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở (Ảnh: Phương Nga).

Tuyến đường Vành đai 3 kết hợp với nút giao Tân Vạn tạo thành một vòng cung hoàn chỉnh, giúp giảm tải đáng kể cho các tuyến đường hiện hữu như Quốc lộ 1A và Quốc lộ 13.

Hệ thống này mở ra hành lang logistics mới, kết nối trực tiếp các khu công nghiệp lớn như Amata, Long Thành, Nhơn Trạch với trung tâm TPHCM và sân bay quốc tế Long Thành. Điều này không chỉ thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng mà còn thu hút làn sóng đầu tư mới vào khu vực.

Fresia Riverside - Toạ độ vàng trên bản đồ mới

Trong bối cảnh thị trường bất động sản khu Đông đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, Fresia Riverside là dự án nhận được nhiều sự quan tâm khi sở hữu vị trí chiến lược. Nằm tại mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa, Biên Hòa, dự án chỉ cách nút giao Tân Vạn vài phút di chuyển, hưởng lợi thế từ hệ thống hạ tầng đang được hoàn thiện.

Với mức giá chỉ từ 1,79 tỷ đồng cho căn hộ hai phòng ngủ, Fresia Riverside đang được thị trường đón nhận tích cực nhờ chính sách bán hàng hấp dẫn với tổng chiết khấu lên đến 10%.

Theo đó, chủ đầu tư triển khai loạt chính sách: Ưu đãi 2% dành cho khách hàng tin tưởng đồng hành, cộng thêm 2% khi giao dịch sớm, cùng quà tặng tham quan căn hộ mẫu trị giá đến 15 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng thanh toán nhanh sẽ được hưởng chiết khấu đến 5%, khách mua sỉ nhận thêm ưu đãi 1%.

Dự án Fresia Riverside đang thi công đúng tiến độ, River 1 lên tầng 7, River 2-3 thi công tầng 3 (tháng 10) (Ảnh: Fresia Riverside).

Lợi thế cạnh tranh của Fresia Riverside không chỉ nằm ở giá cả mà còn ở vị trí hướng sông - yếu tố đang được giới đầu tư săn đón.

Khi nút giao Tân Vạn hoàn thành, cư dân dự án có thể dễ dàng kết nối đến trung tâm TPHCM qua Xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1, tiếp cận Bình Dương và Đồng Nai qua hệ thống cao tốc và Vành đai 3, đồng thời chỉ mất vài chục phút để đến sân bay Long Thành trong tương lai.

Khả năng kết nối toàn diện này không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn tạo tiềm năng sinh lời vượt trội cho nhà đầu tư.

Nút giao Tân Vạn không đơn thuần là một công trình giao thông - đây là chìa khóa mở cánh cửa phát triển cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Đông. Khi công trình hoàn thành, sẽ góp phần nâng tầm vị thế Biên Hòa trong hệ sinh thái kinh tế khu vực.

Đối với những nhà đầu tư nhìn xa trông rộng, đây chính là thời điểm thích hợp để đón đầu làn sóng tăng trưởng, khi hạ tầng đang dần hoàn thiện nhưng mặt bằng giá vẫn còn ở mức dễ tiếp cận.