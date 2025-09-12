Đại tướng Phan Văn Giang trải nghiệm lái xe không kính đường Trường Sơn

Chiều 12/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng đã tới tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Tại đây, Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu đã tới tham quan khu trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng.

Đây là nơi trưng bày 334 sản phẩm, gồm: Vật phẩm lịch sử, bản sao, bản phục chế, hình ảnh, vũ khí trang bị... Bên cạnh đó, khu trưng bày còn có các sản phẩm ngành hậu cần - kỹ thuật như quân phục, quân lương đặc chủng, tàu vận tải, vật chất, trang bị quân y...

Đại tướng Phan Văn Giang đã trực tiếp trải nghiệm phần mô phỏng lái xe không kính trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, gợi nhắc về những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu di chuyển ra khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng.

96 sản phẩm thuộc 61 chủng loại trang thiết bị tại đây được chia thành 8 khu vực: 1 khu vực điều hành và 7 khu vực vũ khí trang bị, gồm: Hải quân, Phòng không - Không quân; Tác chiến điện tử, Thông tin liên lạc, Pháo mặt đất, Pháo tự hành, khí tài đặc chủng.

Sự xuất hiện của Đại tướng Phan Văn Giang tại triển lãm được người dân nồng nhiệt chào đón. Đáp lại tình cảm ấy, Bộ trưởng luôn tươi cười, giơ tay chào thân thiện với những du khách đang tham quan triển lãm.

Trong tiết trời oi ả của buổi chiều, Bộ trưởng Phan Văn Giang ân cần trao tận tay từng chai nước mát cho người dân, vừa phát vừa hỏi han sức khỏe. Hình ảnh giản dị, gần gũi ấy khiến nhiều người xúc động, cảm nhận rõ sự quan tâm chân thành từ người đứng đầu Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang dừng chân khá lâu tại khu trưng bày các loại ngư lôi, thủy lôi. Ông chăm chú lắng nghe giới thiệu về tính năng, công nghệ chế tạo cũng như những dấu ấn nổi bật của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Không chỉ tham quan tổng thể, Bộ trưởng Phan Văn Giang còn tìm hiểu kỹ từng gian trưng bày, quan sát chi tiết, sau đó đặt nhiều câu hỏi và trao đổi với các đại biểu.

Dừng chân tại khu trưng bày các sản phẩm ngụy trang của Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), Bộ trưởng Phan Văn Giang trực tiếp trải nghiệm công năng của từng sản phẩm, đồng thời trao đổi và trò chuyện với các chiến sĩ.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang lắng nghe phần giới thiệu chi tiết về những loại vũ khí chiến lược, nổi bật là tên lửa đối hạm sông Hồng và hệ thống tên lửa S-125-VT do Viettel sản xuất, cải tiến. Những sản phẩm này là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ cao của quốc phòng Việt Nam.