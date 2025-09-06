Đại tướng Phan Văn Giang: Lễ diễu binh, diễu hành là một phần của lịch sử

Chiều 6/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Mỗi cá nhân xác định vinh dự, tự hào khi tham gia diễu binh

Theo đó quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức khảo sát các địa điểm, xây dựng đề án tổ chức diễu binh, diễu hành.

Trong đó, Quân đội tham gia 45 khối (18 khối đứng, 27 khối đi), 14 khối xe pháo quân sự, lực lượng Pháo lễ, Không quân, Hải quân, lực lượng phục vụ, với quân số trên 20.500 người; 200 xe, pháo; gần 50 máy bay, hơn 40 tàu, 12 xuồng, hơn 660 ô tô các loại.

Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cán bộ, chiến sĩ nhận thức tốt về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc.

Đặc biệt 100% quân số tình nguyện tham gia, hơn 3.420 cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia cả 3 lần diễu binh, diễu hành; hơn 160 sinh viên đang theo học tại các trường đại học xin bảo lưu kết quả tham gia khối dân quân tự vệ.

Mỗi cá nhân đều xác định vinh dự, tự hào khi được tham gia diễu binh, diễu hành, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong suốt quá trình huấn luyện, Tiểu ban diễu binh, diễu hành cùng chỉ huy cơ quan, đơn vị thường xuyên chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, rút kinh nghiệm kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, chủ động nắm bắt, định hướng dư luận tích cực trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Các xe tăng, xe thiết giáp tham dự lễ diễu binh, diễu hành (Ảnh: Dân trí).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương và chúc mừng kết quả, thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ trong tham gia nhiệm vụ A80.

Cùng với lực lượng khác, tất cả các khối, các lực lượng của Quân đội, Dân quân tự vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo nên Lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, so với các lần tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt trước đó tại lễ kỷ niệm tất cả các khối đều hơn, đẹp hơn, thống nhất hơn, khí thế hào hùng hơn.

Các khối đi bộ giữ tốt đội hình hàng ngang, hàng dọc. Các khối xe pháo quân sự bảo đảm tốt khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động. Các khối đứng trang nghiêm, phấn khởi. Lực lượng không quân bay chào mừng, pháo lễ, tiêu binh, rước đuốc nhịp nhàng, đúng kịch bản chung.

Lực lượng diễu binh trên biển gây ấn tượng mạnh

Lực lượng diễu binh trên biển gây ấn tượng mạnh với những hình ảnh rất đẹp, chính quy, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đối với nội dung thuyết minh, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá đã được “tinh chỉnh” kỹ, giọng đọc thuyết minh cả nam và nữ đều diễn cảm, hùng hồn, giàu cảm xúc, đáp ứng yêu cầu của buổi lễ cấp quốc gia.

Khối nữ quân y đi trong vòng tay nhân dân (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đồng thời, sự tham dự của khối quân đội các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia thể hiện sâu sắc tình đoàn kết quốc tế, hữu nghị và hợp tác bền chặt với Việt Nam của các nước cũng như tính đúng đắn và hiệu quả của đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng ta.

Các lực lượng phục vụ, bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần, quân y, các tổ giúp việc Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã thầm lặng cống hiến để có một lễ kỷ niệm thành công trọn vẹn; công tác bảo đảm, phục vụ về trang phục, trang bị, đạo cụ, phương tiện kỹ thuật của các khối, các lực lượng đẹp hơn, thống nhất và chính quy hơn.

Sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt. Mặc dù phải tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện từ đêm 1/9 toàn thể cán bộ, chiến sĩ đều thức trắng đêm nhưng các lực lượng rất phấn khởi, tự hào, hoàn thành xuất sắc phần việc được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, kết quả diễu binh, diễu hành của các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Đây thực sự là minh chứng sống trong những phút giây lịch sử, là một phần của lịch sử, là những ký ức đẹp, đầy tự hào không thể nào quên...

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thu Trang).

Những đóng góp của các lực lượng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế, đồng thời mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và các cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi động tác đi nghiêm trong Điều lệnh đội ngũ của QĐND Việt Nam nhằm bảo đảm đều, đẹp, dễ thực hiện.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng và tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức thực hiện và tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.