CSGT hóa trang tuần tra, xử lý tài xế xe tải đi sai làn trên cao tốc

Bắt đầu từ 0h ngày 9/9, Đội 3 Cục CSGT (C08, Bộ Công an) tiến hành tổ chức thực hiện việc xử phạt các tài xế xe tải đi vào làn 1 của 2 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng, sau 25 ngày thí điểm phân luồng giao thông.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 9/9 tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (km188), Đội 3 C08 lập tổ công tác CSGT hóa trang, sử dụng ô tô cá nhân để tiến hành tuần lưu từ km188 tới km212 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Việc này nhằm kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp tài xế xe tải cố tình đi vào làn 1 sát dải phân cách trên đường cao tốc.

Theo chân CSGT hóa trang tuần tra, xử lý xe tải đi vào làn 1 cao tốc.

Lúc 9h30, tổ công tác hoá trang phát hiện ô tô tải mang BKS 29H-907.xx đi vào làn 1 đường cao tốc.

Ngay khi phát hiện phương tiện vi phạm, cảnh sát đã sử dụng trang thiết bị nghiệp vụ ghi hình, ghi nhận phương tiện vi phạm để làm căn cứ xử phạt.

Cũng trong sáng nay, lực lượng CSGT cũng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tài xế xe tải chấp hành nghiêm việc đi đúng phần đường, làn đường theo kế hoạch phân làn.

Đại úy Vũ Duy Dũng, cán bộ Đội 3 Cục CSGT, cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát, CSGT cũng sẽ nhắc nhở các lái xe chấp hành nghiêm việc phân làn, phân luồng giao thông trên đường cao tốc.

"Ngoài việc sử dụng camera giám sát trên cao tốc để phát hiện các hành vi vi phạm, chúng tôi sẽ lập tổ công tác hoá trang, sử dụng ô tô cá nhân để tuần tra lưu động, kịp thời phát hiện, ghi nhận các trường hợp xe tải đi vào làn 1 để lấy căn cứ xử lý. Trong thời gian tới, các tài xế cần lưu ý hơn khi di chuyển trên cao tốc để tránh bị xử phạt", Đại uý Dũng khuyến cáo.

Tài xế xe tải Trương Văn Hùng (33 tuổi, trú tại Ninh Bình) cho biết, anh rất đồng tình với việc phân làn, cấm xe tải đi vào làn 1 trên cao tốc như hiện nay.

"Tôi thấy các lái xe tải ý thức chưa cao khi điều khiển phương tiện đi vào làn tốc độ cao trên đường cao tốc. Việc này gây ra sự ức chế cho các phương tiện khác cần di chuyển nhanh. Ngoài ra việc này cũng có thể gây ra tai nạn giao thông, nếu xe chạy nhanh không kịp giảm tốc độ khi gặp xe tải đi chậm tại làn 1", anh Hùng chia sẻ.

Trước đó, Cục CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành phân làn, tổ chức giao thông mới ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo đó, làn 1: Tốc độ tối đa cho phép là 100km/h; tốc độ tối thiểu là 80km/h. Đồng thời, cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô bán tải ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng).

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 70km/h.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu 60km/h.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong quãng đường tuần lưu khoảng 50km, lực lượng CSGT hoá trang chỉ phát hiện duy nhất 1 trường hợp lái xe tải vi phạm. Còn lại, đa số các tài xế xe tải đã chấp hành nghiêm việc phân làn, phân luồng của lực lượng chức năng.