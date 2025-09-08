Từ 9/9, CSGT sẽ xử phạt lái xe tải đi vào làn 1 trên 2 tuyến cao tốc

Bắt đầu xử lý tài xế xe tải đi vào làn 1 trên 2 tuyến cao tốc từ 9/9

Tối 8/9, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, đơn vị này sẽ triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn, tổ chức giao thông mới trên 2 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ từ ngày 15/9 (bắt đầu cấm xe khách đi vào làn 1 trên cao tốc).

Đồng thời, bắt đầu từ 0h ngày 9/9, cảnh sát sẽ tổ chức thực hiện việc xử phạt các tài xế xe tải đi vào làn 1 của 2 tuyến cao tốc nêu trên.

Ngoài ra, cảnh sát cũng sẽ kết hợp xử phạt và tuyên truyền với các tài xế để nâng cao hiệu quả chấp hành phương án tổ chức, phân làn giao thông mới.

Bắt đầu từ 9/9, Cục CSGT sẽ bắt đầu xử phạt tài xế xe tải đi vào làn 1 trên 2 tuyến cao tốc (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các biển báo, sơn vạch kẻ đường, tốc độ xe chạy trên làn đường để phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Đề xuất đơn vị quản lý lắp các cột “H” báo hiệu lý trình của đường, tại dải phân cách cứng giữa hai chiều đường xe chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

C08 cho hay, đơn vị này cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện lưu thông trên 2 tuyến cao tốc để xác định tốc độ của xe chạy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Đánh giá hiệu quả việc phân làn cao tốc sau 25 ngày

Theo vị đại diện C08, cơ quan chức năng đã có đánh giá về việc thí điểm phân làn, cấm ô tô tải đi vào làn 1 (tốc độ cao nhất) của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng, sau 25 ngày (từ 15/8 đến nay).

Cụ thể, tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng những ngày đầu triển khai phân làn, một số phương tiện chưa kịp thời nắm về phương án tổ chức giao thông mới, Đội 2 Cục CSGT đã dùng loa phát thanh trên ô tô tuần tra để tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng điều chỉnh lại tốc độ, phân làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

"Qua tuần tra kiểm soát và giám sát trên hệ thống camera, cảnh sát đã ghi nhận 14/314.910 (0,004%) lượt phương tiện chưa thực hiện đúng tổ chức giao thông mới. Đội 2 đã trực tiếp nhắn tin thông báo đến chủ phương tiện để tuyên truyền, nhắc nhở việc chấp hành phân làn giao thông mới.

Còn tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thông qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm giao thông đã phát hiện và tuyên truyền đến 1.077/109.957 (0,97%) trường hợp ô tô tải, xe đầu kéo đi vào làn số 1", vị đại diện C08 thông tin.

Cũng theo C08, sau khi cơ quan chức năng phát tờ rơi tuyên truyền, yêu cầu các lái xe ký cam kết và gọi điện thoại cho các chủ xe có lái xe vi phạm thì cảnh sát đã nhận được sự đồng tình của các tài xế, nhà xe... về phương án phân làn tổ chức giao thông mới.

Đồng thời, các tài xế cho rằng, việc cao tốc có 3 làn xe chạy là hợp lý vì xe tải đi tốc độ chậm hơn đi ở làn số 1 sẽ gây cản trở và ảnh hưởng đến việc đi lại cho các phương tiện đi nhanh hơn.

Các tài xế ô tô con chia sẻ, sau khi phân làn, tầm nhìn khi chạy xe ở làn 1 thông thoáng, tốc độ lưu thông được đảm bảo theo tốc độ tối đa thiết kế, nâng cao khả năng thông hành của tuyến.