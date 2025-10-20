Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hungary

Theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 22/10. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước có nhiều hoạt động, sự kiện kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sáng nay (20/10), ông Kover Laszlo đã tới Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn để dâng hoa, sau đó vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Kover Laszlo đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hungary dành một phút mặc niệm trước đài Tưởng niệm.

Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hungary thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Phạm Thắng).

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo tại Nhà Quốc hội (Ảnh: Phạm Thắng).

Đây là lần thứ 2 Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Hungary. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo diễn ra trong bối cảnh năm 2025 hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (3/2/1950-3/2/2025) và nối tiếp ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân vào cuối tháng 5/2025 vừa qua.

Chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác nghị viện, qua đó đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary phát triển sâu rộng và thực chất hơn.

Sự kiện cũng là cơ hội để hai Quốc hội và hai nước tiếp tục hiện thực hóa các thỏa thuận, cam kết đã đạt được ở cấp lãnh đạo. Trên cơ sở đó, nhiều lĩnh vực hợp tác truyền thống như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, giáo dục, thương mại - đầu tư, nghị viện và giao lưu nhân dân sẽ được củng cố. Đồng thời, hai bên sẽ mở rộng sang các hướng hợp tác mới như năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, lao động… cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế.

Trọng tâm quan trọng của chuyến thăm là tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, nhất là trong trao đổi kinh nghiệm về xây dựng luật và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật. Những hoạt động này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hungary phát triển sâu sắc, thực chất và mang lại lợi ích cụ thể cho người dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu.