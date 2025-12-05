Khách Việt bị gạ tình đi du lịch một mình: Không hiếm gặp, làm gì để tự vệ?

Trong những ngày qua, liên quan tới vụ việc của nữ du khách 27 tuổi đến từ Đồng Nai chia sẻ trải nghiệm khi tham gia trekking (đi bộ đường dài ở địa hình khó khăn như núi đồi sông suối) dãy Tà Xùa (tỉnh Lào Cai) bị nhân viên trong đoàn của công ty lữ hành có hành vi quấy rối, thu hút sự chú ý của dư luận.

Cô gái tố cáo người dẫn đoàn (leader) và porter (người phụ trách khuân vác hành lý cho đoàn) đã vi phạm nghiêm trọng tín nhiệm và an toàn cá nhân của khách hàng.

Cụ thể, nữ du khách mua gói tour chinh phục đỉnh Phu Sa Phìn thuộc dãy Tà Xùa với hành trình 3 ngày 2 đêm. Cô được quảng cáo sẽ có cơ hội chinh phục độ cao, thưởng thức cảnh quan hùng vĩ của khu vực rừng núi Tây Bắc.

Trekking đang trở thành hoạt động thể thao ngoài trời được nhiều khách Việt ưa chuộng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên mọi thứ không như cam kết. Đặc biệt cô gái cho biết đã bị người dẫn đoàn tách khỏi nhóm, có hành vi xâm phạm như liên tục sờ mái, ôm và đòi hôn dù nạn nhân tỏ ra khó chịu.

Người này thậm chí đe dọa sẽ dẫn đi hướng khác nếu không nghe theo. Trong lúc hoảng loạn, cô gái chỉ biết kêu cứu với hy vọng nhóm đi phía trước nghe thấy.

Ngoài ra, nữ du khách còn cho rằng porter trong đoàn có hành vi không chuẩn mực khi cố ý ép khách nữ uống rượu một cách mạnh bạo.

Sau đó, T.B. Trekking - đơn vị cung cấp tour trekking - đã xin lỗi và thừa nhận hành vi sai trái của nhân sự. Đơn vị này cho biết đã chấm dứt hợp tác với 2 nhân viên bị khách tố cáo. Mặc dù vậy, cách xử lý này vẫn khiến dư luận tranh cãi dữ dội.

Trên thực tế, những vụ việc khách tố cáo bị nhân viên của công ty lữ hành trong đoàn trekking có hành vi quấy rối, gạ tình không hiếm gặp trong thời gian qua.

Trước đó vào tháng 5/2023, một nữ du khách cũng tố cáo việc bị nam hướng dẫn viên của một đơn vị lữ hành 3 lần tự ý mở lều và xin ngủ cùng lúc nửa đêm. Thời điểm đó, cô gái đang tham gia trekking hang Pygmy ở Quảng Bình.

Nếu đi trekking một mình, du khách cần giữ an toàn cho bản thân (Ảnh minh họa: Dreamer Trekking).

Sau đó, đại diện đơn vị lữ hành đã lên tiếng xin lỗi và chịu trách nhiệm toàn bộ sự việc, cam kết trả toàn bộ chi phí khách đã mua tour như cách giảm thiểu thiệt hại tinh thần.

Về phần mình, nữ du khách bày tỏ thiện chí với cách xử lý từ công ty, nhưng cho biết từ nay sẽ không tiếp tục đi tour trekking của đơn vị này.

Có thể thấy thời gian qua, nhu cầu trekking của khách Việt tăng cao do giới trẻ ngày càng ưa chuộng loại hình du lịch mạo hiểm khám phá thiên nhiên.

Đặc biệt những tour khám phá các cung đường đồi núi ở khu vực phía Bắc có lượng khách tăng vọt như Lùng Cúng (Mù Cang Chải, Lào Cai), Lảo Thẩn (Lào Cai), Ngũ Chỉ Sơn (nằm giữa 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu), Nhìu Cổ San (Lào Cai)...

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Kiều Tùng Tâm, CEO Dreamer - một đơn vị chuyên tổ chức trekking các tuyến điểm ở vùng núi phía Bắc nhận định, chuyện khách bị quấy rối là điều từng xảy ra, đồng thời cũng là lời cảnh báo.

Ông Lâm cho rằng, những trường hợp nghiêm trọng ít thấy, nhưng có tình trạng khách bị nhân viên đơn vị lữ hành ép uống rượu cho vui, nói lời trêu đùa.

Theo ông Lâm, chất lượng các porter tại một số khu vực bị giảm sút do thời gian qua lượng khách tăng đột biến. Điều này tạo nên khoảng trống về nhân sự có kinh nghiệm, dẫn tới rủi ro trong công tác phục vụ.

Để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra, yếu tố quan trọng hàng đầu là đào tạo đội ngũ leader dẫn đoàn. Thông thường, các công ty lữ hành sẽ chọn porter người bản địa, ưu tiên người làm nghề lâu năm, có đạo đức, cần đánh giá qua thời gian hợp tác.

Trong trường hợp lượng khách tăng đột biến nhưng thiếu nhân sự chất lượng, đơn vị lữ hành có thể cân nhắc tới phương án từ chối nhận thêm khách nhằm đảm bảo sự an toàn.

"Nói không với uống rượu bia trên núi bởi khi dùng đồ uống có cồn dễ dẫn tới hành vi mất kiểm soát", ông Lâm nhấn mạnh.

Tương tự, đại diện một đơn vị chuyên bán tour trekking có trụ sở tại Hà Nội khẳng định, bản thân du khách cũng nên là người đủ tỉnh táo, sáng suốt khi lựa chọn những công ty uy tín.

Theo vị này, nếu muốn trekking ở những cung đường núi, du khách (đặc biệt là khách nữ) nên hạn chế đi một mình, ưu tiên đi cùng nhóm quen biết. Khách nên lựa chọn đơn vị uy tín, có sự giới thiệu từ người quen từng trải nghiệm.

Ngoài ra, khi đi cùng đoàn, nên chủ động làm quen với các thành viên khác để hỗ trợ lẫn nhau trên đường đi.

Hiện các tour trekking khu vực vùng núi phía Bắc phổ biến là tour 2 ngày một đêm, hoặc một số tour 3 ngày 2 đêm.

Giá tour dao động từ 3 đến 3,5 triệu đồng/khách tùy từng cung đường.

Một số lưu ý khi tham gia trekking:

Chọn cung đường phổ biến: Ưu tiên những cung đường có người qua lại (người dân địa phương, porter, các nhóm trekking khác) thay vì những nơi quá hẻo lánh, ít người biết đến. Một số vùng có thể không phù hợp cho phụ nữ đi một mình.

Tìm hiểu kỹ thông tin: Nghiên cứu kỹ về văn hóa địa phương, tình hình an ninh khu vực. Đặc biệt lựa chọn đơn vị tổ chức tour uy tín, có thể trao đổi về các vấn đề bản thân lo ngại và yêu cầu phía đơn vị cam kết đảm bảo an toàn bằng hợp đồng.

Tránh đi vào ban đêm: Luôn cắm trại hoặc đến điểm nghỉ chân trước khi trời tối.

Chia sẻ chi tiết lịch trình: Gửi lịch trình cụ thể (điểm xuất phát, cung đường dự kiến, điểm cắm trại mỗi đêm, thời gian dự kiến quay về) cho ít nhất 2 người thân/bạn bè đáng tin cậy ở nhà.

Kiểm tra tín hiệu: Mang theo điện thoại vệ tinh hoặc bộ đàm, còi... nếu đi vào vùng không có sóng điện thoại. Kiểm tra tín hiệu thường xuyên. Trong một số cung đường bạn có thể mang theo các vật dụng tự vệ hợp pháp như bình xịt hơi cay.