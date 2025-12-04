Đi gặp bạn gái quen qua mạng, nam thanh niên lạc đường, nhịn đói 2 ngày

Ngày 4/12, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đã giúp đỡ, hỗ trợ L.A.H. (SN 2007, trú tại tỉnh Tuyên Quang) trở về nhà sau khi bị lạc đường.

Theo thông tin ban đầu, H. quen một cô gái qua mạng xã hội và nhận lời mời vào các tỉnh phía Nam để gặp mặt. Quá trình di chuyển, H. hết sạch tiền, không còn phương tiện liên lạc và phải nhịn đói 2 ngày.

Nam thanh niên được cơ quan công an hỗ trợ (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đi lang thang tại phường Nam Đông Hà, H. được công an khu vực phát hiện trong tình trạng mệt mỏi, có dấu hiệu bất thường. Lực lượng công an đã đưa H. về trụ sở, cho ăn uống, trấn an tinh thần, hỗ trợ chi phí, phương tiện để nam thanh niên này liên hệ gia đình và trở về nhà.

Theo người nhà cho biết H. rời nhà nhiều ngày nhưng không liên lạc được, gia đình vô cùng lo lắng. Người thân của H. cũng gửi lời cảm ơn Công an phường Nam Đông Hà vì đã giúp đỡ kịp thời.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần cảnh giác với các mối quan hệ chóng vánh trên mạng xã hội, bởi có thể tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, dụ dỗ hoặc bị lôi kéo vào các hoạt động trái pháp luật.