Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30/11 đến ngày 2/12.

Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam di chuyển vào vị trí chuẩn bị cho lễ đón Quốc vương Brunei.

Đoàn xe tháp tùng Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah tới Phủ Chủ tịch trong sáng nay.

Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/2/1992 và nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Brunei Darussalam tới Việt Nam vào tháng 3/2019.

Quốc thiều hai nước vang lên, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei cùng đoàn đại biểu, quan chức hai nước thực hiện nghi thức chào cờ Brunei và Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường mời Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Quốc vương Brunei chụp ảnh chung tại sảnh lớn Phủ Chủ tịch.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi, đánh giá tình hình triển khai các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện giai đoạn 2023-2027, đã được thông qua trong chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 2/2023.

Hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm giữa Việt Nam và Brunei.

Đặc biệt, chuyến thăm là cơ hội để hai bên trao đổi các biện pháp củng cố, làm sâu sắc quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng và ưu tiên như chính trị, ngoại giao, quốc phòng - an ninh, năng lượng, ngành Halal, du lịch và giao lưu nhân dân, cũng như trong các lĩnh vực hai bên quan tâm và có nhu cầu thúc đẩy hợp tác.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, Brunei Darussalam là thị trường nhỏ đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 671,4 triệu USD, tăng 165% so với năm 2023.

Đối với Brunei, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và tình hữu nghị bền chặt Brunei dành cho Việt Nam như một đối tác tin cậy trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Về đầu tư, Brunei đứng thứ 28 trong danh sách các nước đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký gần 1 tỷ USD, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và kinh doanh bất động sản.