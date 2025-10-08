Thi công mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành từ ngày 9/10

Theo thông báo của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), từ ngày 9/10, rào tôn phục vụ thi công mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành sẽ được lắp đặt.

Hàng rào sẽ chiếm dụng một phần làn dừng khẩn cấp. Xe cộ qua vị trí rào chắn phải giảm tốc độ xuống 60km/h. Tại các đoạn rào chắn, đơn vị sẽ đặt biển báo hết hạn chế tốc độ.

Rào chắn sẽ được lắp đặt tại làn dừng khẩn cấp trên cao tốc TPHCM - Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân)

Trước mắt, đoạn tuyến bị ảnh hưởng dài khoảng 700m (từ Km20+200 đến Km20+900), hướng từ TPHCM đi Long Thành. Các khu vực rào chắn khác sẽ được đơn vị thi công bổ sung và thông báo trên kênh VOV Giao thông.

VEC E khuyến cáo tài xế tuân thủ biển báo, hiệu lệnh điều tiết giao thông để di chuyển an toàn.

Trước đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã lên phương án phân luồng giao thông đảm bảo vừa duy trì việc đi lại, vừa tổ chức thi công mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.

Trong phương án này, VEC đã báo trước quá trình thực hiện dự án sẽ gây ra tình trạng thu hẹp làn đường, giảm tốc độ khai thác và tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.

Đến giai đoạn lao, lắp dầm, do không có đường công vụ, đơn vị thi công sẽ chở các phiến dầm trên cao tốc hiện hữu và tiến hành lao ngang. Chủ đầu tư sẽ quây rào chắn làn dừng khẩn cấp và làn xe bên cạnh để xe công trường di chuyển.