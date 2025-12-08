Đà Nẵng đón tàu đổ bộ và tàu tuần dương Hải quân Mỹ

Tối 8/12, tại cảng Tiên Sa, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA 7) và tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Robert Smalls (CG 62) đến thăm thành phố.

Đoàn tàu có hơn 2.000 sĩ quan, thủy thủ, do Chuẩn Đô đốc Thomas Shultz, Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7 Mỹ, làm trưởng đoàn. Chuyến thăm kéo dài từ ngày 8 đến 11/12.

Tàu tuần dương lớp Ticonderoga (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Robert Smalls (CG 62) cập cảng Tiên Sa (Ảnh: Hoài Sơn).

Tham dự lễ đón có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Quân chủng Hải quân.

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân, trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với các cán bộ, sĩ quan hải quân.

Chỉ huy tàu Hải quân Mỹ chào xã giao các đại diện Việt Nam tại lễ đón (Ảnh: Hoài Sơn).

Đoàn cũng tham gia giao lưu với các trẻ em tại Làng Hy Vọng và các sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, tham quan văn hóa, du lịch tại địa phương.

Theo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ. Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Mỹ tại thành phố Đà Nẵng sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập vào năm 2023.

Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chụp ảnh kỷ niệm chung cùng đoàn Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam, đô đốc, thủy thủ của Hải quân Mỹ (Ảnh: Hoài Sơn).

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cho biết với những tiềm năng về du lịch, văn hóa, kinh tế, sự mến khách, thành phố luôn sẵn sàng là cầu nối cho các hoạt động hợp tác an ninh, quốc phòng, giao lưu văn hóa, thể thao và chia sẻ kinh nghiệm giữa các lực lượng hải quân hai bên.

Tàu tấn công đổ bộ Tripoli vào Vịnh Đà Nẵng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó vào tháng 6/2023, tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng 2 tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam (CG 54) và tàu USS Robert Smalls (CG 62) cũng cập cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng) trong chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam.

Vào tháng 3/2018, tàu sân bay USS Carl Vinson và tháng 3/2022, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ cũng có chuyến thăm Đà Nẵng.