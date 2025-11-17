Lốc xoáy bất ngờ lúc nửa đêm, hàng chục nhà dân bị tốc mái

Sáng 17/11, ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng, cho biết khoảng 22h30 ngày 16/11, một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện từ xã Tam Ngọc (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ) kéo đến trụ sở UBND xã Tam Thái (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng).

Ngay sau khi nhận thông tin từ cơ sở, chính quyền xã Chiên Đàn huy động lực lượng dân quân, công an và các tổ xung kích đến hiện trường để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Lốc xoáy làm mái tôn của nhà dân bay ra đường (Ảnh: UBND xã Chiên Đàn).

Lực lượng chức năng tập trung xử lý các vật cản trên tuyến quốc lộ 40B do gió quật đổ, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trong đêm, đồng thời phối hợp với điện lực khắc phục tình trạng mất điện tại một số điểm bị ảnh hưởng.

Theo thống kê sơ bộ, lốc xoáy làm 2 nhà dân tốc mái hoàn toàn, gần 20 nhà dân bị tốc mái một phần, nhiều cây cối ngã đổ.

Rất may, vụ lốc xoáy không gây thiệt hại về người, có 2 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đến sáng 17/11, lực lượng chức năng xã Chiên Đàn tiếp tục kiểm tra mức độ thiệt hại để tổng hợp báo cáo và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.