Miền Bắc rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều trời nắng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 12/2, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Trời rét về đêm và sáng.

Từ đêm 12 đến ngày 13/2, mưa phùn và sương mù rải rác tiếp diễn, trời tiếp tục rét vào đêm và sáng.

Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét về đêm và sáng.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày 12/2, có thể có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Dự báo thời tiết ngày 12/2, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, miền Đông có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.