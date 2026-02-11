HLV Polking: "Đình Bắc còn rất nhiều điều cần phải học hỏi"

Tối 11/2, Công an Hà Nội đánh bại Tampines Rovers với tỉ số 4-0 trong trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026. Với kết quả này, đại diện Việt Nam đặt một chân vào tứ kết.

“Xin chúc mừng các cầu thủ của tôi, họ đã làm rất tốt. Công việc của tôi không hề dễ dàng khi bạn có quá nhiều cầu thủ giỏi và phải lựa chọn 11 người đá chính. Nhưng hôm nay tôi một lần nữa thấy rõ rằng chúng tôi là một tập thể rất đoàn kết, luôn chiến đấu vì nhau. Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng đóng góp rất nhiều, giúp duy trì thế trận và ghi thêm bàn thắng.

HLV Polking khẳng định Đình Bắc phải nỗ lực nhiều hơn (Ảnh: CAHN).

Chúng tôi cần phải cẩn trọng, vì đây là cuộc đối đầu kéo dài 180 phút. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc nhưng CLB Công an Hà Nội hoàn thành tốt ở trận lượt đi. Bây giờ, toàn đội cần đến Singapore với sự tập trung cao độ, tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu và tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu là giành quyền đi tiếp”, HLV Polking mở lời trong buổi họp báo sau trận đấu.

“Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, có nhiều thời điểm chơi rất tốt và xứng đáng với kết quả này. Tôi rất hài lòng, nhưng một lần nữa, toàn bộ công lao thuộc về các cầu thủ. Họ có chất lượng rất cao và giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn”, HLV Polking nói thêm.

Đánh giá về màn trình diễn của Đình Bắc, thuyền trưởng CLB Công an Hà Nội cho biết: “Tôi hiểu rằng Đình Bắc đã chơi rất hay ở cấp độ U23 và thể hiện phong độ tuyệt vời. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là không thúc ép hay đẩy cậu ấy đi quá nhanh. Cậu ấy vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi và phát triển, vì vậy cậu ấy cần thời gian.

Hôm nay, khi vào sân, Đình Bắc có những pha di chuyển tuyệt vời, chiến đấu mạnh mẽ và cho thấy phẩm chất của mình. Chúng tôi biết mình đang làm gì và đang tạo điều kiện để cậu ấy phát triển đúng cách. Như tôi đã nói từ nhiều tháng trước, tôi tin rằng Đình Bắc sẽ là người tiếp theo tạo ra dấu ấn lớn. Nhưng chúng tôi cũng phải giữ sự cân bằng, không để sự kỳ vọng trở thành áp lực".

"Cậu ấy cần tiếp tục tập luyện, tiếp tục nỗ lực và phát huy hết khả năng. Cậu ấy còn trẻ nên vẫn có thể trở nên tốt hơn rất nhiều. Tôi rất vui khi Đình Bắc có những cầu thủ giàu kinh nghiệm bên cạnh như Quang Hải, Văn Hậu, Việt Anh... những người đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự. Tôi tin chắc rằng họ sẽ giúp cậu ấy hiểu rằng đây là một quá trình.

Hôm nay Đình Bắc lại ghi bàn, đó là một pha lập công cho thấy chất lượng tuyệt vời. Điều quan trọng nhất là tiếp tục duy trì sự tiến bộ như vậy”, chiến lược gia người Brazil kỳ vọng Đình Bắc tiếp tục thể hiện mình trong tương lai.

Quang Hải và đồng đội đã có chiến thắng thuyết phục (Ảnh: CAHN).

Bên kia chiến tuyến, HLV Mohamed Noh Rahman của Tampines Rovers bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò không thể tận dụng cơ hội trong hiệp 2.

“Chúng tôi thi đấu tốt hơn trong hiệp 2 và thể hiện được phong cách của mình, tạo ra những cơ hội nhưng đáng tiếc không chuyển hóa được thành bàn thắng. Nếu có thể ghi bàn, trận lượt về sẽ rất khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ toàn đội thu được những tín hiệu tích cực như trong hiệp 2 để hướng đến trận đấu sắp tới”, HLV Mohamed Noh Rahman nói.

“Tôi không hề ngạc nhiên khi thi đấu với một đội mạnh như CLB Công an Hà Nội. Bước vào vòng 1/8 thì không có bất kỳ thử thách nào là đơn giản cả. CLB Công an Hà Nội sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng, không chỉ là riêng biệt về cá nhân nào nổi trội mà là họ thực sự là đồng đều”, thuyền trưởng Tampines Rovers chốt lại.