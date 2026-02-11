25 thí sinh trúng tuyển công chức Thanh tra Chính phủ

Ngày 11/2, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức của cơ quan này đối với 25 thí sinh.

Trong đó có 7 thí sinh trúng tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng và 18 thí sinh trúng tuyển theo hình thức thi tuyển.

Kỳ thi tuyển dụng công chức của Thanh tra Chính phủ đã diễn ra rất căng thẳng khi có trên 2.340 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự. Dù chỉ tiêu tuyển dụng là 70 người nhưng cuối cùng chỉ 25 người đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện.

Ông Lê Tiến Đạt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (Ảnh: TTCP).

Theo Thanh tra Chính phủ, 7 thí sinh trúng tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng là những người đáp ứng các nguyện vọng xét tuyển theo đơn vị sử dụng công chức.

18 thí sinh trúng tuyển theo hình thức thi tuyển là những người có kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên, dự thi đủ cả 2 bài thi viết, phỏng vấn và có kết quả đạt từ 50% trở lên điểm tối đa của mỗi bài thi.

Hội đồng tuyển dụng yêu cầu các thí sinh trúng tuyển chuẩn bị và nộp hồ sơ tuyển dụng để thực hiện việc thẩm tra, xác minh theo quy định. Thời hạn nộp từ ngày 11/2 đến hết ngày 6/3 (nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ).

Thành phần hồ sơ gồm bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

7 thí sinh trúng tuyển công chức Thanh tra Chính phủ theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng (Nguồn: TTCP).

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, Thanh tra Chính phủ sẽ thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ, Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ ban hành quyết định tuyển dụng. Người được tuyển dụng phải đến nhận việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định tuyển dụng có hiệu lực.

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ đúng thời hạn, phải làm đơn xin gia hạn gửi Thanh tra Chính phủ (thời gian gia hạn không quá 15 ngày).

Sau thời hạn quy định, nếu người trúng tuyển không đến hoàn thiện hồ sơ hoặc phiếu lý lịch tư pháp xác định thuộc một trong các trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức thì sẽ bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.