Chủ quan với cơn đau lạ, nam sinh mất một tinh hoàn

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 14 tuổi trong tình trạng đau tinh hoàn trái kéo dài, bìu sưng nề.

Gia đình cho biết, bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng đau vùng tinh hoàn khoảng 2 ngày trước đó nhưng không đi thăm khám hay điều trị, do nghĩ rằng đây chỉ là biểu hiện đau thông thường.

Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm Doppler, bác sĩ ghi nhận một bên tinh hoàn của bệnh nhân bị mất tín hiệu mạch. Bệnh nhân được chẩn đoán bị xoắn tinh hoàn. ThS.BS Trịnh Kiên Cường, chuyên khoa Nam học chỉ định phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện tinh hoàn trái của bệnh nhân đã chuyển màu tím đen, phù nề vùng bìu và có dịch viêm trong bìu.

Các bác sĩ đã tiến hành loại bỏ dịch viêm và tháo xoắn tinh hoàn. Tuy nhiên, do bệnh nhân đến muộn, tình trạng thiếu máu kéo dài khiến tinh hoàn bị hoại tử hoàn toàn, không còn khả năng phục hồi. Vì vậy, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ tinh hoàn trái để tránh nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng toàn thân.

Chia sẻ về trường hợp này, BS Cường cho biết, xoắn tinh hoàn là tình trạng tinh hoàn tự xoay quanh trục của thừng tinh, gây tắc nghẽn dòng máu nuôi dưỡng tinh hoàn.

Đây là một cấp cứu ngoại khoa, cần được can thiệp trong “thời gian vàng”, thường trong vòng 6 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

“Nếu được tháo xoắn sớm, tinh hoàn có thể được bảo tồn. Tuy nhiên, nếu để muộn, tinh hoàn sẽ bị thiếu máu, hoại tử và buộc phải cắt bỏ. Trường hợp bệnh nhân đến sau 2 ngày, khả năng bảo tồn gần như không còn”, BS Cường cho biết.

ThS.BS Trịnh Kiên Cường, chuyên khoa Nam học (phải) đang thực hiện ca phẫu thuật tháo xoắn tinh hoàn và cắt tinh hoàn bị hoại tử cho bệnh nhân 14 tuổi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ cũng khuyến cáo, hiện miền Bắc đang trong mùa đông, nhiệt độ xuống thấp có thể gây co thắt vùng bìu, làm tăng nguy cơ xoắn tinh hoàn.

Triệu chứng đau tinh hoàn có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn hoặc chấn thương, trong đó xoắn tinh hoàn dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý viêm tinh hoàn, dẫn đến chậm trễ trong điều trị.

Theo các chuyên gia, xoắn tinh hoàn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi 12-15, khi cơ quan sinh dục đang trong giai đoạn phát triển.

Nếu được phát hiện và phẫu thuật kịp thời, chức năng tinh hoàn và khả năng sinh sản có thể được bảo tồn. Ngược lại, việc mất tinh hoàn có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản và tâm lý người bệnh.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, khi nam giới hoặc trẻ em có biểu hiện đau tinh hoàn đột ngột, đau một bên bìu, sưng nề, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để thăm khám và điều trị kịp thời.

Phụ huynh cũng cần hướng dẫn trẻ nhận biết các dấu hiệu bất thường, chủ động chia sẻ để được đưa đi khám sớm, tránh bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.