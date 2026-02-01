Nữ tài xế lái ô tô đi ngược chiều, đâm trúng 4 xe khác trên đường ở Hà Nội

Khoảng 22h30 ngày 11/2, tại đường Quang Trung (phường Dương Nội, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô.

Chiếc ô tô màu trắng (bìa trái) đi ngược chiều rồi đâm va trúng 4 xe khác (Ảnh: Nguyễn Viết Dũng).

Vào thời điểm trên, ô tô biển kiểm soát 30L-683.xx do một nữ tài xế điều khiển di chuyển từ quốc lộ 21B qua nút giao Quang Trung đi quốc lộ 21B, sau đó đi ngược chiều trên đường Quang Trung.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 5 ô tô (Ảnh: Văn Hiếu).

Theo nhân chứng, khi ô tô nêu trên đi đến trước số nhà 760 Quang Trung thì đâm, va trúng 4 ô tô khác gồm (ô tô mang biển số 30A-549.xx; 29K-035.xx; 29K-003.xx và 29H-914.xx.

Tại hiện trường, cả 5 phương tiện đều hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Rất may vụ tai nạn không làm ai bị thương (Ảnh: Văn Hiếu).

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường xử lý vụ việc, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang kiểm tra nồng độ cồn với nữ tài xế ô tô gây ra vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.