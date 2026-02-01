Thư thăm hỏi về lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng ở Mozambique

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Matola, tỉnh Maputo, Mozambique (Ảnh: THX/TTXVN).

Trước những thiệt hại nặng nề về người và của do lũ lụt kéo dài vừa qua tại Cộng hòa Mozambique, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có thư gửi Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Tổng thống Daniel Francisco Chapo.

Trong thư, Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Mozambique trong thời điểm khó khăn và thông báo khoản hỗ trợ 100.000 USD của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam để góp phần giúp Nhân dân Mozambique khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã có thư thăm hỏi gửi tới Tổng thống Daniel Francisco Chapo, chia sẻ những khó khăn, thách thức và chúc Nhân dân Mozambique sớm ổn định cuộc sống tại những vùng bị ảnh hưởng.