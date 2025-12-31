TPHCM đảm bảo an ninh tuyệt đối cho 6 điểm bắn pháo hoa giao thừa

Từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026, TPHCM tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch. Trong đó, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao được tổ chức tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu); 3 điểm bắn tầm thấp được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè).

Để hoạt động bắn pháo hoa giao thừa đón chào năm mới 2026 đúng quy định, an toàn tuyệt đối, TPHCM đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan. Trong đó, UBND TPHCM đã nhấn mạnh về việc bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân.

Các lực lượng chuẩn bị đạn pháo hoa cho đêm giao thừa 2026 (Ảnh: Nam Anh).

UBND TPHCM giao Bộ Tư lệnh thành phố chủ trì toàn bộ công tác tổ chức bắn pháo hoa nổ. Đơn vị chịu trách nhiệm việc liên hệ đặt mua đạn pháo hoa nổ theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Bộ Tư lệnh TPHCM xây dựng kế hoạch riêng cho từng điểm bắn. Lực lượng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo đúng thời gian và số lượng đã được phê duyệt, cấp phát phù hiệu cho các lực lượng, phương tiện tham gia phục vụ bắn pháo hoa nổ.

Cơ quan này cũng chỉ đạo các lực lượng trực thuộc bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa nổ, tại điểm bắn và khu vực người dân tập trung xem pháo hoa.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố thực hiện tuần tra trên sông tại các khu vực xung quanh điểm bắn. Phương tiện và nhân lực cần được bố trí sẵn sàng để xử lý tình huống phát sinh theo yêu cầu.

Công an TPHCM được giao phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố bảo đảm an ninh, trật tự tại 6 điểm bắn pháo hoa nổ. Lực lượng công an tăng cường lực lượng chốt tại các giao lộ trên tuyến đường vận chuyển đạn pháo hoa nổ và tại địa điểm bắn.

Các lực lượng triển khai phương tiện chữa cháy trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa nổ và trong quá trình chuẩn bị, thực hành bắn pháo hoa nổ. UBND TPHCM yêu cầu các hoạt động cần bảo đảm an toàn theo kế hoạch bắn và hành quân vận chuyển pháo hoa nổ của Bộ Tư lệnh thành phố.

Ngành y tế thành phố có trách nhiệm bố trí lực lượng và phương tiện cấp cứu tại các khu vực bắn pháo hoa. Các cơ sở y tế được yêu cầu sẵn sàng tiếp nhận và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh về sức khỏe trong đêm giao thừa.

UBND các phường, xã nơi có điểm bắn pháo hoa nổ được giao phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường. Công tác hướng dẫn người dân chấp hành quy định được triển khai trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh việc các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện nội dung chương trình tổ chức bắn pháo hoa, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân xem pháo hoa nổ đón chào năm mới 2026.