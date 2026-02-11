Mang Tết ấm đến với người khiếm thị Hà Nội

Ngày 11/2, báo Dân trí phối hợp cùng Hội Người mù TP Hà Nội tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, tặng 400 suất quà trị giá 200 triệu đồng tới 400 hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Hội Người mù TP Hà Nội.

Tham dự chương trình có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Trưởng Ban Công tác Dân tộc, Tôn giáo và Hội quần chúng, UBMTTQVN TP Hà Nội; ông Lê Trọng Đức, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Y tế TP Hà Nội; đại diện Ban lãnh đạo cùng các hội viên Hội Người mù TP Hà Nội.

Chương trình Nhân ái của báo Dân trí khởi sắc cả về quy mô và sức lan tỏa

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn cho biết, mỗi dịp cuối năm, những người làm công tác Nhân ái của báo Dân trí lại vô cùng bận rộn, nhưng cũng rất ấm lòng khi được thay mặt bạn đọc trao gửi yêu thương tới các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

“Mùa xuân năm nay, báo Dân trí vui hơn năm trước. Vui không phải vì chúng tôi ăn Tết to hơn, mà vì Chương trình Nhân ái năm 2025 đã khởi sắc cả về quy mô và sức lan tỏa. Lần đầu tiên, báo Dân trí kêu gọi bạn đọc ủng hộ hơn 87 tỷ đồng để triển khai các hoạt động Nhân ái như: xây phòng học, xây cầu, xây nhà Nhân ái, tặng thẻ Bảo hiểm y tế, chung tay ủng hộ đồng bào bị bão lũ, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao quà Tết…

Với Chương trình Tết Nhân ái 2026, từ đầu tháng 11/2025, chúng tôi đã lên kế hoạch trao 1.000 suất quà tới người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên cả nước. Trong thời gian ngắn, các hoạt động trao quà Tết Nhân ái đã diễn ra đồng loạt tại 15 địa phương từ miền Bắc đến miền Trung và Tây Nguyên, trao hơn 1.000 suất quà tổng trị giá 1,1 tỷ đồng do bạn đọc ủng hộ gửi tới bà con”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Đối với Hội Người mù TP Hà Nội, báo Dân trí trao tặng 400 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt tới 400 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người khiếm thị đón Tết thêm ấm áp và vững tin hơn trong cuộc sống.

Tại chương trình, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến đại diện UBMTTQVN TP Hà Nội, Sở Y tế TP Hà Nội và các tổ chức đoàn thể cùng các nhà hảo tâm, bạn đọc trong và ngoài nước đã luôn đồng hành, lan tỏa sự yêu thương đến các hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù TP Hà Nội cho biết, Tết Bính Ngọ 2026, Hội đón nhận nhiều tấm lòng hảo tâm đến từ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ 400 suất quà của bạn đọc báo Dân trí.

"400 suất quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên thiết thực, tiếp nối các hoạt động mà báo Dân trí đã triển khai như viết bài kêu gọi hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trao hơn 300 thẻ Bảo hiểm y tế tới con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Người mù TP Hà Nội.

Đây là những việc làm cụ thể, ý nghĩa, thể hiện tinh thần nhân ái của lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và bạn đọc Dân trí dành cho người khiếm thị", ông Cường nhấn mạnh.

Món quà nhỏ - ý nghĩa lớn

Thay mặt các hội viên được nhận quà của bạn đọc báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Lý cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đã lan tỏa tình yêu thương đến những người khiếm thị. Ông mong rằng, năm 2026, các hoạt động Nhân ái của báo sẽ tiếp tục phát triển, hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Cụ Nguyễn Thị Kính (SN 1936, ở phường Từ Liêm, TP Hà Nội) bày tỏ sự trân trọng đối với món quà bạn đọc báo Dân trí trao tặng. Với người khiếm thị và mất sức lao động như cụ, đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực, mà còn là nguồn động viên, giúp cụ cảm nhận được sự quan tâm khi Tết đến, xuân về.

Cùng chung tâm trạng xúc động, ông Nguyễn Văn Đức (SN 1965, ở phố Trần Bình, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, món quà này rất ấm áp tình người. Ông sẽ dùng tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ để mua cành đào hoặc cây quất cho nhà cửa thêm không khí Tết.

“Thay mặt các hội viên Hội Người mù TP Hà Nội có mặt hôm nay, tôi xin cảm ơn và chúc tất cả bạn đọc của báo Dân trí một mùa xuân tươi vui, hạnh phúc!”, ông Đức bày tỏ.