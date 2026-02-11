Tài xế bị phạt 7 triệu đồng vì không nhường đường cho xe cấp cứu

Tối 11/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 3 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với anh Đ.T.Đ. (SN 1981, quê Thanh Hóa), do có hành vi không nhường đường cho xe cấp cứu trên cao tốc.

Tài xế Đ. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Với vi phạm nêu trên, tài xế Đ. sẽ bị lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 11h cùng ngày, Đội 3 phát hiện ô tô khách loại 16 chỗ, biển kiểm soát 36H-079.xx có hành vi không nhường đường cho xe cấp cứu đang phát tín hiệu ưu tiên.

Hình ảnh chiếc ô tô limousine do tài xế Đ. điều khiển không nhường đường cho xe cấp cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau đó, chỉ huy Đội 3 đã cử cán bộ xác minh, mời lái xe vi phạm lên trụ sở để làm việc và lập biên bản xử lý.

Cục CSGT khuyến cáo, người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về nhường đường cho xe ưu tiên, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tạo điều kiện cho các phương tiện khác thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp.