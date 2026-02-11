Đồng Nai đề nghị TPHCM và Lâm Đồng hỗ trợ xăng cho xe lên cao tốc

Ngày 11/2, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng và TPHCM phối hợp, hỗ trợ tổ chức cung ứng bổ sung xăng, dầu dọc tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Việc này nhằm bảo đảm nguồn nhiên liệu trên tuyến từ TPHCM đi Khánh Hòa trong bối cảnh nhu cầu tăng cao dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Xe khách vào đổ xăng tại cửa hàng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngày 11/2 (Ảnh: Phước Tuần).

Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, 2 trạm xăng, dầu tại điểm dừng nghỉ Km41+100 trên tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang tạm ngừng hoạt động do tranh chấp dân sự. Việc này tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn cung ứng nhiên liệu cho xe lưu thông, nhất là giai đoạn cao điểm Tết.

Để bảo đảm nguồn cung liên tục, Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị 2 địa phương lân cận chỉ đạo thương nhân đầu mối, đơn vị phân phối chủ động nguồn hàng, điều tiết sản lượng hỗ trợ cửa hàng bán lẻ khu vực giáp ranh, gần tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Các đơn vị liên quan được đề nghị tạo điều kiện thuận lợi về vận chuyển, giao nhận nhằm bổ sung kịp thời sản lượng xăng, dầu khi có yêu cầu hỗ trợ.

Song song đó, Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị TPHCM và Lâm Đồng hỗ trợ hệ thống cửa hàng bán lẻ dọc tuyến kết nối, đường dẫn lên, xuống cao tốc thuộc địa bàn quản lý; hướng dẫn phương tiện chủ động tiếp nhiên liệu tại điểm lân cận trước khi vào cao tốc.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị các địa phương phối hợp thông tin rộng rãi, khuyến cáo doanh nghiệp vận tải, người dân chủ động kế hoạch tiếp nhiên liệu phù hợp trước khi lưu thông.

Cửa hàng xăng dầu tại Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) khai trương ngày 11/2 (Ảnh: Phước Tuần).

Trước đó Bộ Công Thương có văn bản nêu rõ Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho các cửa hàng trên địa bàn khi đáp ứng các quy định.

Ngày 11/2, cửa hàng xăng dầu tại Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã khai trương và bán xăng, dầu; phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Bính Ngọ.