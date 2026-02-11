Chốt danh sách 217 nhân sự ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 11/2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tổng số người được lập danh sách sơ bộ ở Trung ương và địa phương là 1.093 người, trong đó 217 nhân sự thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương.

Sau khi lấy ý kiến cử tri với các nhân sự này, danh sách 217 người thuộc các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã được chuyển tới Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để phục vụ công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (Ảnh: Hoài Nam).

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết 217 người thuộc danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu, chưa có ý kiến nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh.

Theo cơ cấu, có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc các cơ quan Đảng; 2 người thuộc khối cơ quan Chủ tịch nước; 145 nhân sự thuộc các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương); 15 ứng viên của khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ; 14 người thuộc Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng có 14 người; 3 nhân sự thuộc Bộ Công an (bao gồm cả Bộ trưởng); 25 người thuộc khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Các cơ quan TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi đơn vị có 1 người ứng cử.

Tất cả nhân sự này đều được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử và không có vụ việc nào cử tri nêu cần phải xác minh, theo báo cáo tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết thêm, trong số 217 nhân sự ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới có 152 người tái cử; 48 nhân sự là nữ; 5 người ngoài Đảng và 23 người dân tộc thiểu số.

Về trình độ, có 22 người là Giáo sư, Phó giáo sư (9,67%); 78 người là Tiến sĩ (35,94%); 89 Thạc sĩ (41%) và 28 người có trình độ đại học, cử nhân (12,9%).

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất cao lập danh sách 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Quốc hội rà soát kỹ danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội để đảm bảo tính chính xác và kỹ lưỡng đối với các thông tin của người ứng cử.

Theo bà Hoài, người ứng cử, nhất là những người ứng cử ở các cương vị lãnh đạo khi trở thành đại biểu Quốc hội phải xứng đáng là đại biểu được nhân dân tin tưởng và được MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu.

Các đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhất trí thông qua danh sách 217 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc các cơ quan Trung ương (Ảnh: Hoài Nam).

Bà cho biết ngay sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, gửi danh sách của 217 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định, để Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã sẽ cùng Hội đồng Bầu cử các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội.

Với vai trò là cơ quan chủ trì hiệp thương, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch, góp phần quan trọng vào việc lựa chọn, giới thiệu được những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia vào Quốc hội.