Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến thông xe từ 11h ngày 12/2

Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) đã có thông báo về kế hoạch đưa vào vận hành, khai thác đoạn tuyến chính cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Đoạn tuyến chính từ km1050+00 (km127+720 của đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) đến km1138+00 (tiếp giáp dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn) dự kiến đưa vào khai thác từ 11h ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp).

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến được đưa vào khai thác từ 11h ngày 12/2 (Ảnh: Quốc Triều).

Về tổ chức giao thông, tốc độ tối đa tại các đoạn bình thường là 90km/h đối với xe con, xe tải đến 3,5 tấn và xe chở khách đến 29 chỗ; 80km/h đối với xe khách giường nằm và các phương tiện khác.

Tốc độ tối thiểu trên toàn tuyến là 60km/h. Đoạn kết thúc theo chiều đi, phía trước trạm thu phí và các trường hợp khác, các phương tiện phải tuân thủ biển báo hiệu đường bộ.

Trên các đường nhánh thuộc nút giao tốc độ tối đa 50km/h và được quy định trên biển báo hiệu đường bộ. Tốc độ các tuyến nối theo quy định của biển báo hiệu đường bộ lắp đặt trên tuyến.

Trên tuyến có 6 nút giao gồm: nút giao đầu tuyến km1051+494 (xã Nghĩa Giang), tỉnh lộ 624B (km1069+200), quốc lộ 24 (km1084+320), Đức Phổ (km1092+640), Sa Huỳnh (km1099+820) và nút giao km1129+00 kết nối đường tỉnh 638 và quốc lộ 1 tại phường Hoài Nhơn. Hiện nút giao Đức Phổ chưa đưa vào khai thác.

Các phương tiện lưu thông theo hai chiều Bắc - Nam và Nam - Bắc được hướng dẫn vào, ra tại các nút giao Nghĩa Giang, tỉnh lộ 624B, quốc lộ 24, Sa Huỳnh và nút giao km1129+00 tại phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) theo hệ thống biển báo, sơn kẻ đường đã được lắp đặt.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, khởi công tháng 1/2023. Trên tuyến có 3 hầm xuyên núi.

Điểm đầu dự án tại km1050+00 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; điểm cuối tại km1138+00 (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) kết nối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.