29 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội ở Phú Thọ

Ngày 11/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Huyền Trang).

Trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai và kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người có tên trong danh sách sơ bộ, hội nghị đã thảo luận và thống nhất lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 29 người (8 người do Trung ương giới thiệu và 21 người do tỉnh Phú Thọ giới thiệu).

Trong đó, đại biểu là nữ 14 người (chiếm 48,3%), đại biểu ngoài Đảng có 4 người (chiếm 13,8%), đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 10 người (chiếm 34,5%) và đại biểu dân tộc thiểu số 7 người (chiếm 24,1%).

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đồng thuận, hội nghị cũng thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 138 người.

Trong đó, đại biểu nữ 56 người (chiếm 40,6%), ngoài Đảng 16 người (chiếm 11,6%), trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 33 người (chiếm 23,9%) và dân tộc thiểu số 25 người (chiếm 18,1%).

Danh sách chính thức bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, số lượng đã được xác định trong các bước hiệp thương trước; đồng thời bảo đảm tính đại diện của các tầng lớp nhân dân, giới, độ tuổi, dân tộc, lĩnh vực công tác và phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu HĐND theo quy định.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Huyền Trang).

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh nhấn mạnh kết quả của hội nghị hiệp thương lần thứ ba có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước cuối cùng trong quy trình hiệp thương.

Theo bà Minh, đây là cơ sở pháp lý để công bố danh sách chính thức người ứng cử, chuẩn bị cho các bước tiếp theo của cuộc bầu cử.

Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan để hoàn thiện thủ tục theo quy định pháp luật, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, theo bà Minh.

Bà Minh mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong các bước tiếp theo của công tác bầu cử, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.