Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của toàn dân, toàn quân

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là lực lượng lãnh đạo cầm quyền duy nhất, do đó mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và phải kiên quyết thực hiện cho bằng được.

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định rõ con đường phát triển của dân tộc là gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội - đó vừa là quy luật khách quan của lịch sử, vừa là sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Kiên định và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cao cả mà Đảng và nhân dân ta kiên định theo đuổi, đây không chỉ là lý tưởng mà còn là con đường tất yếu bảo đảm độc lập dân tộc gắn liền với hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Trải qua gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Dân trí).

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động vẫn không ngừng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng tung ra nhiều luận điệu sai trái, phản động, nhằm làm suy yếu niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào con đường xã hội chủ nghĩa.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhiệm vụ này không chỉ mang ý nghĩa lý luận, mà còn là trách nhiệm chính trị, là yêu cầu thực tiễn sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta".

Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết là bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam.

Đây là nền tảng lý luận kiên định, soi đường cho toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng thời, trong giai đoạn hiện nay, cần phải bảo vệ và phát triển lý luận đổi mới của Việt Nam, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những thành quả lý luận được đúc kết từ hơn bốn thập kỷ đổi mới.

Người dân xem tổng hợp luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Hải Long).

Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII đã khẳng định rõ lý luận về đổi mới, được tổng kết trong suốt 40 năm qua, là cơ sở quan trọng để chuẩn bị trình Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được hệ thống hóa, trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là gìn giữ các giá trị học thuật mà còn phải bảo vệ giá trị hiện thực, bản chất cách mạng và khoa học của những tư tưởng đó.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Ảnh: Minh Hiền).

Khi những giá trị này được giữ vững, nó sẽ củng cố niềm tin, định hướng hành động và tạo nền tảng vững chắc để toàn Đảng, toàn dân tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

"Một nội dung trọng tâm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là kiên quyết bác bỏ các luận điệu sai trái, phản động", PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh.

Nhà nước pháp quyền phục vụ lợi ích nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng

Ông cho rằng các luận điệu thù địch thường tập trung vào một số điểm chính sau: Thứ nhất, chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Đây là luận điệu phản động, sai trái, đi ngược lại thực tiễn lịch sử. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam - đội quân tiên phong của giai cấp công - nông, đại biểu trung thành của lợi ích dân tộc mới có đủ bản lĩnh, trí tuệ và uy tín để lãnh đạo đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thứ hai, chúng kêu gọi từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng Việt Nam theo các mô hình tư sản phương Tây. Thực tế gần 100 năm qua con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam luôn gắn liền với độc lập dân tộc và được Đảng kiên định lựa chọn từ khi ra đời.

Những thành quả đổi mới từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến đối ngoại đã chứng minh tính đúng đắn, sáng tạo của con đường đó.

Thứ ba, các thế lực thù địch tìm cách can thiệp, tác động vào chính sách đối ngoại của Việt Nam, ép buộc nước ta phải “ngả” về một phía.

Song đường lối đối ngoại của Đảng ta là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, làm bạn với tất cả các nước, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thực tế cho thấy, Việt Nam đang được các quốc gia, kể cả những nước từng là đối thủ trong quá khứ, đánh giá cao và tôn trọng.

Thứ tư, chúng đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, tách quân đội và công an khỏi sự lãnh đạo của Đảng và đây là âm mưu hết sức nguy hiểm.

Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng do Đảng sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân và với Đảng. Việc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang là nguyên tắc bất di bất dịch, bảo đảm cho chế độ xã hội chủ nghĩa được bảo vệ vững chắc.

Thứ năm, có những luận điệu đòi xây dựng nhà nước theo mô hình tư sản, tách rời sự lãnh đạo của Đảng nhưng Việt Nam kiên định xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phù hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn phát triển của đất nước.

Đây là nhà nước pháp quyền phục vụ lợi ích nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh của toàn xã hội.

Biên đội tàu ngầm Kilo 636 tham gia diễu binh trên biển (Ảnh: Quân chủng Hải Quân).

Cán bộ, đảng viên là chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc đánh giá, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiệu quả, cần đồng thời củng cố lý luận, tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và đấu tranh phản bác có cơ sở khoa học, thực tiễn, pháp lý.

Trong đó, công tác giáo dục lý luận chính trị cần được đổi mới về nội dung và hình thức, bảo đảm vừa sâu sắc, vừa sinh động, phù hợp với từng đối tượng, nhất là thế hệ trẻ và cùng với đó cần chủ động đấu tranh trên không gian mạng - nơi các luận điệu sai trái lan truyền nhanh chóng.

"Việc phản bác phải được tiến hành có tổ chức, có lập luận khoa học, với tinh thần “lấy cái đúng, thắng cái sai; lấy thực tiễn, bác bỏ xuyên tạc”. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan lý luận, mà là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc", PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh.

Ông khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới chính là bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và Nhà nước ta. Đó là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài và cấp bách, đòi hỏi sự kiên định về tư tưởng, sáng tạo trong hành động và đoàn kết trong toàn xã hội.

Khi nền tảng tư tưởng được giữ vững, niềm tin của nhân dân được củng cố, sức mạnh dân tộc được nhân lên đó chính là điều kiện quyết định để Việt Nam tiếp tục tiến bước vững chắc trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.