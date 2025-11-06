Trung ương thống nhất nội dung liên quan nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 sáng 6/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.

Theo Tổng Bí thư, sau hai ngày làm việc, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Thống nhất số lượng, nhân sự giới thiệu vào Bộ Chính trị khóa mới

Trong đó, Trung ương đã thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước; thống nhất nội dung các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng với sự nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 (Ảnh: Phạm Thắng).

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV tiếp tục xem xét bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Trung ương thống nhất cao với các nội dung dự kiến Chương trình Đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội và báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội XIV. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội XIV xem xét quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của khóa tới.

Hội nghị Trung ương lần thứ 14 (Ảnh: Phạm Thắng).

Trung ương thống nhất đánh giá trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình trong nước và quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều vấn đề vượt ngoài dự báo; thiên tai, dịch bệnh xảy ra nhiều nơi..., nhưng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt đã thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, kiên định quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng.

Việc sắp xếp bộ máy tạo ra bước ngoặt trong giai đoạn mới

Trong đó, Tổng Bí thư cho biết Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành triển khai quyết liệt các nghị quyết , đặc biệt là Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thành trước 5 năm, đã tạo ra “cú hích”, “bước ngoặt” về triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng trong tình hình mới.

Điểm sáng nhất, đột phá nhất trong triển khai thực hiện Nghị quyết 18, theo Tổng Bí thư, là tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức lại địa giới hành chính cấp tỉnh và cấp xã, tạo không gian, tiềm năng và cơ hội phát triển cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Mô hình chính quyền mới sau 4 tháng vận hành, Tổng Bí thư đánh giá kết quả ban đầu là khả quan, tăng tính kiến tạo, tăng hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 14 (Ảnh: Phạm Thắng).

Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là các Ủy viên Trung ương, cần đặc biệt quan tâm nhiệm vụ hỗ trợ, tạo điều kiện để mô hình chính quyền 3 cấp và 2 cấp chính quyền địa phương, hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả.

Việc Bộ Chính trị ban hành 7 nghị quyết chiến lược là các Nghị quyết 57-59-66-68-70-71-72, theo Tổng Bí thư, là tiền đề, cơ sở chính trị, pháp lý đặc biệt quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới với tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân định thẩm quyền liên thông giữa 3 cấp cho từng lĩnh vực, xóa chồng lấn, không bỏ trống nhiệm vụ.

Cùng với đó, Tổng Bí thư lưu ý phân cấp đi kèm kiểm soát; chuyển mạnh sang hậu kiểm; tổ chức kiểm toán nội bộ ở tỉnh/xã và sớm xác định vị trí việc làm, khoán sản phẩm; đào tạo bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, quản trị dữ liệu.

Tổng Bí thư cũng định hướng cần tổ chức một cửa liên thông số; xóa cơ chế “xin - cho”, tăng trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng dữ liệu dùng chung, kết nối dân cư - đất đai - an sinh - doanh nghiệp; cập nhật thời gian thực từ cơ sở tới Trung ương.