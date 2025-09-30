Ấn tượng đêm nhạc giao lưu cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động TPHCM

Tối 29/9, Trung Đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh (E29) đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc tại sân Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, cơ sở II (xã Nhà Bè), mang đến nhiều tiết mục ấn tượng cho cán bộ, chiến sĩ.

Chương trình do Đoàn Nghi lễ CAND tổ chức, nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh và niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ đang học tập, công tác tại E29 và Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2.

Chương trình được chia làm hai phần. Mở đầu là những tác phẩm ca ngợi quê hương, đất nước và người lính.

Các ca khúc như "Nguyện thề vì bình yên", "Chuyện mẹ kể", "Tổ quốc trong ánh mặt trời" đã được các nghệ sĩ đến từ đội Nghệ thuật tuyên truyền Đoàn Nghi lễ và trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện đầy ấn tượng.

Phía dưới, các cán bộ, chiến sĩ chăm chú theo dõi các màn trình diễn.

Ca khúc "Còn gì đẹp hơn" được tốp ca nam thể hiện đầy sâu lắng.

Một nữ chiến sĩ xao xuyến, lắng đọng cùng lời bài hát ý nghĩa của ca khúc "Còn gì đẹp hơn".

Phần hai của chương trình là những giai điệu trẻ trung, sôi động. Mỗi giai điệu, mỗi lời ca là minh chứng sống động cho tình yêu Tổ quốc, sự hy sinh cao cả và những lý tưởng cao đẹp của người Công an nhân dân.

Các tiết mục đã dẫn dắt người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc – từ những bản hòa tấu rộn ràng, ca khúc ngợi ca người lính dũng cảm, kiên trung, đến những nhịp điệu hiện đại mang hơi thở thời đại mới.

Không khí tươi mới, sôi động bao trùm cả hội trường của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, cơ sở II.

Một chiến sĩ dùng điện thoại để ghi lại màn trình diễn của các nghệ sĩ trên sân khấu.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, những chiến sĩ này mang trong tim biển lớn trách nhiệm, niềm tự hào và lòng quyết tâm không gì lay chuyển.

Chương trình do Đại tá Phạm Thanh Vượng, Trưởng đoàn Đoàn Nghi lễ CAND, chỉ đạo nội dung và Trung tá Trịnh Thị Hà Nhi chỉ đạo nghệ thuật.

Ca khúc "Vinh quang Công an Việt Nam" đã khép lại chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình không chỉ lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần tốt đẹp trong lực lượng CAND, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát cơ động kiên cường, bản lĩnh, giàu lòng nhân ái, vì nhân dân phục vụ, mà còn tăng cường tình cảm gắn bó, niềm tin giữa cán bộ, chiến sĩ trong nội bộ đơn vị, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.