Nga đáp trả vụ Ukraine bị cáo buộc tập kích nơi ở của Tổng thống Putin

Nga tập kích tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào Ukraine (Ảnh: RT).

RT dẫn thông cáo ngày 9/1 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik tiên tiến trong cuộc tập kích mới nhất nhằm vào các cơ sở quân sự khác bên trong lãnh thổ Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tấn công lần này, Nga còn triển khai các loại vũ khí chính xác cao tầm xa khác đặt trên bộ và trên biển, cũng như máy bay không người lái.

Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm các cơ sở sản xuất máy bay không người lái và hạ tầng năng lượng cung cấp điện cho tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine, tuyên bố nêu rõ.

“Các mục tiêu của đòn tấn công đã đạt được”, tuyên bố cho biết thêm.

Theo tuyên bố, loạt tập kích diễn ra trong đêm là để đáp trả việc Ukraine bị cho là tấn công nhằm vào nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin tại tỉnh Novgorod.

Hình ảnh được cho là tên lửa Oreshnik của Nga tập kích Ukraine

Xác nhận được đưa ra sau khi một đoạn video chưa được kiểm chứng cho thấy Nga bị nghi phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik tấn công miền Tây Ukraine đã được đăng tải trên mạng xã hội. Hình ảnh từ camera giám sát tại tỉnh Lviv, khu vực giáp Ba Lan, ghi lại cảnh nhiều đầu đạn lao liên tiếp xuống.

Thị trưởng Lviv Andrey Sadovoy cho biết “một phần hạ tầng thiết yếu” trong khu vực đã bị trúng đòn. Các kênh Telegram của Nga cho rằng tên lửa Oreshnik đã đánh trúng một cơ sở khí đốt ngầm tại thành phố Striy, cách Lviv khoảng 60km về phía nam.

Trước đó, Nga cáo buộc trong các ngày 28/12 và 29/12, Ukraine đã phóng 91 máy bay không người lái tầm xa nhằm vào khu phức hợp dành cho tổng thống. Toàn bộ số máy bay không người lái này đã bị hệ thống phòng không bắn hạ. Moscow khi đó cam kết sẽ trả đũa, đồng thời cảnh báo sẽ có quan điểm cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.

Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời cho rằng cáo buộc này của Moscow nhằm phá hỏng tiến trình hòa đàm.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu cho biết ông rất tức giận nếu Ukraine thực sự tập kích nơi ở của nhà lãnh đạo Nga. Tuy nhiên, mới đây, ông nói ông không tin Kiev nhắm vào nơi ở của ông Putin mà chỉ là “một sự việc nào đó có thể đã xảy ra ở khu vực lân cận”.

“Tôi không tin là có vụ tấn công đó. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, chúng tôi cho rằng điều đó đã không xảy ra”, ông cho biết.

Tuần trước, Nga tuyên bố trích xuất thành công dữ liệu bay từ một trong những UAV được cho là nhắm vào dinh thự của Tổng thống Putin và Moscow đã chuyển dữ liệu đó cho phía Mỹ.