Giải cứu 10 người bị nước lũ cô lập khi đi làm rẫy
(Dân trí) - 10 người dân bị nước lũ dâng cao cô lập khi đi làm rẫy đã được lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiếp cận và giải cứu thành công.
Ngày 17/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 10 người dân bị mưa lũ cô lập khi đi làm rẫy.
Sáng cùng ngày, ông V.Đ.D. (50 tuổi), anh N.Đ.T. (18 tuổi) và K.T. (15 tuổi), cùng trú tại buôn Thành Công, xã Uar đi làm rẫy ở khu vực suối Uar, thôn Ia Zíp, xã Uar.
Đến trưa cùng ngày, mưa lớn khiến lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập suối Uar làm 3 người nêu trên bị cô lập. Người dân đã liên hệ chính quyền xã để nhờ hỗ trợ.
Nhận được tin báo, UBND xã Uar phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa huy động người và phương tiện đến khu vực suối Uar để cứu hộ người dân bị mắc kẹt.
Lực lượng chức năng đã điều động 3 ô tô, 1 xuồng máy và 14 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng 10 dân quân xã phối hợp ứng cứu người dân bị cô lập.
Chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiếp cận và giải cứu thành công 3 người dân này về Ban Chỉ huy Quân sự xã Uar.
Mở rộng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện thêm 7 người dân khác đang bị cô lập tại khu vực rẫy thuộc thôn Ia Zíp và giải cứu thành công các nạn nhân, đưa về nơi an toàn.