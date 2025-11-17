Giải cứu 10 người bị nước lũ cô lập khi đi làm rẫy

Ngày 17/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 10 người dân bị mưa lũ cô lập khi đi làm rẫy.

Sáng cùng ngày, ông V.Đ.D. (50 tuổi), anh N.Đ.T. (18 tuổi) và K.T. (15 tuổi), cùng trú tại buôn Thành Công, xã Uar đi làm rẫy ở khu vực suối Uar, thôn Ia Zíp, xã Uar.

Lực lượng quân đội kịp thời cứu hộ 10 người dân bị cô lập do mưa lớn (Ảnh: Chí Anh).

Đến trưa cùng ngày, mưa lớn khiến lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập suối Uar làm 3 người nêu trên bị cô lập. Người dân đã liên hệ chính quyền xã để nhờ hỗ trợ.

Nhận được tin báo, UBND xã Uar phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa huy động người và phương tiện đến khu vực suối Uar để cứu hộ người dân bị mắc kẹt.

Lực lượng chức năng đã điều động 3 ô tô, 1 xuồng máy và 14 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng 10 dân quân xã phối hợp ứng cứu người dân bị cô lập.

Hàng chục cán bộ, chiến sỹ mang phương tiện đến tìm người dân bị cô lập do mưa lớn (Ảnh: Chí Anh).

Chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiếp cận và giải cứu thành công 3 người dân này về Ban Chỉ huy Quân sự xã Uar.

Mở rộng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện thêm 7 người dân khác đang bị cô lập tại khu vực rẫy thuộc thôn Ia Zíp và giải cứu thành công các nạn nhân, đưa về nơi an toàn.