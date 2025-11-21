Mưa lũ lịch sử khắp các tỉnh, Thủ tướng họp khẩn từ Algeria chỉ đạo ứng phó

Đang trong chuyến công tác Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính ngay trong đêm 20/11 đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến về tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung.

Ông nhấn mạnh theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, hiện nay việc cứu người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân là quan trọng nhất, cùng với việc tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự cho người quá cố.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng lưu ý tiếp cận ngay, kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho những nơi bị chia cắt.

Từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình mưa lũ ở miền Trung (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo báo cáo, đã có 50 người chết, mất tích do mưa lũ lịch sử; 167 nhà bị hư hỏng, 51.138 nhà ngập.

Tại đầu cầu Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong báo cáo địa phương có 54 xã bị ảnh hưởng, hiện tại có 4 xã bị ngập nặng nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình từ đầu cầu trụ sở Chính phủ, cho biết những ngày qua, tình hình mưa lũ tại miền Trung diễn biến khá phức tạp, lũ lên rất nhanh, rất dữ dội. Khu vực Đắk Lắk, Khánh Hòa chưa bao giờ bị lũ như vậy, theo Phó Thủ tướng. Ông cho biết mưa to, lũ lớn khiến nhiều nơi bị cô lập, cách ly.

Công an, quân đội cùng lực lượng chức năng đã tiếp cận được gần hết các địa điểm, đưa được hàng chục nghìn người ra khỏi khu vực bị cách ly, khu vực nguy hiểm.

Nhiệm vụ bức thiết nhất hiện nay, theo Phó Thủ tướng, là cứu dân, tiếp tế lương thực thực phẩm như lương khô, đường, sữa, bánh mỳ cho người dân ở vùng bị cô lập.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu từ điểm cầu trụ sở Chính phủ (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Từ điểm cầu Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết đợt lũ lần này vượt các mốc lịch sử; có nơi lượng mưa trong một ngày lên tới 800mm, nước dâng rất nhanh, đặc biệt ở khu vực giáp ranh giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa.

"Hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung cứu dân. Trong hai ngày qua, các lực lượng đã nỗ lực rất lớn, tuy nhiên tại một số khu vực, nước chảy xiết khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận, có nơi chỉ còn cách khu dân cư khoảng 20m nhưng không thể vào được", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Ông cho biết điều đáng lo ngại nhất là công tác khắc phục hậu quả sau lũ sẽ rất khó khăn, khi phần lớn tài sản của người dân đã bị cuốn trôi. Vì vậy, ngay sau khi ổn định tình hình, đề nghị các địa phương tập trung vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, quần áo, chăn màn và các nhu yếu phẩm thiết yếu để sớm ổn định cuộc sống.

Từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới các gia đình có người chết, người mất tích, người bị thương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp từ điểm cầu Khánh Hòa (Ảnh: Mai Anh).

Thủ tướng ghi nhận các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai đã tích cực, chủ động phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, nhất là về người, đặc biệt là di dời gần 19.000 hộ dân với trên 60.000 người.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rà soát lại và huy động tối đa các lực lượng và mọi nguồn lực, mọi thành phần để tiếp cận được những nơi bị chia cắt, những nơi có người cần cứu trợ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu địa phương lo ngay chỗ ở tạm cho người dân bị mất nhà; tiến hành sửa chữa ngay những nhà có thể sửa chữa, huy động mọi nguồn lực cho việc này.

Cùng với đó, ông chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá, tổng hợp tình hình thiệt hại.

Song song với khắc phục hậu quả, cần khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm, sinh kế cho người dân; có chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng cho người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Thủ tướng tiếp tục kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào cả nước với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, thuận tiện ở đâu thì giúp ở đó", giúp đỡ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với tất cả khả năng có được.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo nhiều giải pháp cấp bách ứng phó với mưa lũ miền Trung (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay gạo, Bộ Y tế xuất cấp vật tư y tế, hóa chất… cho các tỉnh, cần bao nhiêu đáp ứng ngay, Quân đội và Công an huy động lực lượng, phương tiện để vận chuyển.

Bộ Tài chính cân đối việc hỗ trợ ngay 200 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng, 200 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ Đắk Lắk thêm 150 tỷ đồng (đã hỗ trợ 230 tỷ đồng), Gia Lai thêm 150 tỷ đồng (đã hỗ trợ 330 tỷ đồng).

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tập trung cao nhất cho cứu người, tiếp cận ngay những nơi chưa tiếp cận được để cứu người, hỗ trợ nhân dân.